الأطباء: مناقشة لائحة قانون الإعلانات الطبية على الفضائيات

أحمد صبرىقال الدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة عقدت مناقشات كثيرة مع نواب البرلمان من لجنة الصحة، وذلك لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلانات الطبية على الفضائيات، متوقعا أن يتم الانتهاء من ذلك خلال فترة قريبة. وأضاف فى لقاء له مع برنامج "الحياة اليوم" على ق

أحمد صبرى



قال الدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة عقدت مناقشات كثيرة مع نواب البرلمان من لجنة الصحة، وذلك لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلانات الطبية على الفضائيات، متوقعا أن يتم الانتهاء من ذلك خلال فترة قريبة.



وأضاف فى لقاء له مع برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة” أن نقابة الأطباء أوقفت العديد من الأطباء الذين خرجوا على الفضائيات بمسميات مغايرة للواقع مثل أخصائيين ويخرجون تحت مسمى استشاريين، مؤكدا أن ذلك يعتبر كذبا على المرضى.