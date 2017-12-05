الأطباء: حل أزمة خصومات الحوافز

أحمد صبرى قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك لجنة من النقابة اجتمعت مساء أمس الإثنين مع عدد من مسؤولي وزارة الصحة لحل مشكلة خصومات الحوافز التى يعاني منها الأطباء العاملين بالوزارة. وأشار الطاهر إلى أنه تمت مناقشة مشكلة خصم الحافز الأساسى للأطباء 450% عند حصولهم على إ



أحمد صبرى

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك لجنة من النقابة اجتمعت مساء أمس الإثنين مع عدد من مسؤولي وزارة الصحة لحل مشكلة خصومات الحوافز التى يعاني منها الأطباء العاملين بالوزارة.



وأشار الطاهر إلى أنه تمت مناقشة مشكلة خصم الحافز الأساسى للأطباء 450% عند حصولهم على إجازات اعتيادية أو مرضية، واقتنع ممثلو الوزارة بوجهة نظر النقابة بعدم جواز خصم أى نسبة من الحافز الأساسى فى تلك الحالات، وأفادوا بأنه سيتم إرسال خطاب للنقابة خلال أيام بالرأى الرسمى.

وأضاف: مشكلة خصم الحافز الإضافى للأطباء 150%، عند حصولهم على إجازات اعتيادية تزيد على 3 أيام قاربت على الانتهاء، مؤكدا أن الاجتماع كان مثمرا، مضيفا أن لجنة الوزارة ستعقد عدة اجتماعات قريبا لحل المشاكل الأخرى العالقة.