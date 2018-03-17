الأطباء تمنح 130 طبيبا قرضا بدون فوائد

رحاب صبحى قرر مجلس النقابة العامة للأطباء قبول جميع الطلبات المقدمة للحصول علي "قرض الطبيب" والبالغ عددهم 130 طبيبا دون إجراء قرعة. وأعلنت النقابة في الجمعية العمومية العادية للاطباء أمس أن القرار جاء لمساعدة شباب الاطباء المقبولين علي الزواج و…

رحاب صبحى

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء قبول جميع الطلبات المقدمة للحصول علي “قرض الطبيب” والبالغ عددهم 130 طبيبا دون إجراء قرعة.

وأعلنت النقابة في الجمعية العمومية العادية للاطباء أمس أن القرار جاء لمساعدة شباب الاطباء المقبولين علي الزواج و الاطباء المتزوجين حديثاَ “بدون فوائد بنكية”

وأشارت النقابة إلى أنه على الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول علي القرض الحضور الى مقر النقابة العامة ابتداءً من السبت الموافق 24 مارس 2018 ولمدة “أسبوعين” لاستيفاء الإجراءات الخاصة بمشروع قرض الطبيب

وأوضحت النقابة أن طريقة السداد ستتم بتحويل قيمة القسط الشهرى من الراتب للبنك “وسيتم منح الطبيب مهلة سماح شهرين قبل البدء فى السداد على ان يكون القسط الشهرى 550 جنية لمدة 38 شهرا شامل المصاريف اﻻدارية والدمغات.

واشترطت النقابة ضرورة سداد كامل اﻻقساط المتبقية عند ترك الخدمة أو اﻻجازة بدون مرتب وفى حالة الوفاة أو العجز الكامل فإنه سيتم إسقاط باقى اأقساط وتتحملها النقابة.