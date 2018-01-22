الأطباء ترسل خطابًا للنقابات الفرعية بشأن نقص المستلزمات والأدوية

رحاب صبحيأرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى كل النقابات الفرعية بالمحافظات بشأن القرارات التعسفية المتتالية، والتي تصدر ضد أعضائها على خلفية نقص بعض الأدوية أو المستلزمات.وأوضحت النقابة من خلال خطابها أنه تم عرض هذا الأمر على مجلسها فى اجتماعه الأخير والمنعقد فى 20 يناير 2018.وقرر ا

رحاب صبحي



أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى كل النقابات الفرعية بالمحافظات بشأن القرارات التعسفية المتتالية، والتي تصدر ضد أعضائها على خلفية نقص بعض الأدوية أو المستلزمات.

وأوضحت النقابة من خلال خطابها أنه تم عرض هذا الأمر على مجلسها فى اجتماعه الأخير والمنعقد فى 20 يناير 2018.

وقرر المجلس قيام أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بتنظيم جولات بجميع المستشفيات لاستطلاع رأى الأطباء ومقترحاتهم بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة هذه الحملات، بما فى ذلك تنظيم جمعية عمومية طارئة أو عرض الأمر على الجمعية العمومية العادية المقررة خلال شهر مارس.



كما دعا الخطاب ممثلى النقابات الفرعية للقاء أعضاء مجلس النقابة العامة يوم السبت الموافق 3 فبراير 2018 فى الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة بدار الحكمة لعرض مقترحات الاطباء والنقابات الفرعية حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها.

ودعت النقابة، من خلال خطابها، من يرغب من الأطباء المهتمين بالشأن النقابى وممثلى الاطباء بالمستشفيات وكذلك الأطباء المتضررين من أى إجراءات تعسفية بجميع محافظات الجمهورية للقاء أعضاء مجلس النقابة العامة وممثلى مجالس النقابات الفرعية يوم السبت 3 فبراير 2018 فى الحادية عشر مساءً بدار الحكمة لمناقشة الإجراءات والخطوات.