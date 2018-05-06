الأطباء تدعو لجمعية عمومية طارئة فى 11 مايو

رحاب صبحى:دعت النقابة العامة للأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة 11 مايو فى الواحدة ظهرا، لدعم الطبيب محمد حسن، المتهم بتعطيل عمل النيابة واهانتها. وأوضحت النقابة أن المشكلة حدثت بتاريخ 20 مارس، واستمرت جهود الحل واستيعاب الأزمة حتى 10 أبريل، عندما تم إلقاء القبض على ال



رحاب صبحى:

دعت النقابة العامة للأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة 11 مايو فى الواحدة ظهرا، لدعم الطبيب محمد حسن، المتهم بتعطيل عمل النيابة واهانتها.

وأوضحت النقابة أن المشكلة حدثت بتاريخ 20 مارس، واستمرت جهود الحل واستيعاب الأزمة حتى 10 أبريل، عندما تم إلقاء القبض على الدكتور محمد حسن، ثم أفرج عنه على ذمة القضية بكفالة عشرة ألاف جنيه، وحاليا هو مهدد باتهامات تصل عقوبتها لسنة سجن، لتمسكه بأداء واجبه المهنى والإنسانى، وعد ترك عمله استجابة لاستدعاء النيابة.

وأكدت النقابة أن الجمعية هى أعلى سلطة للأطباء والمفوضة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع قواعد واضحة لاستدعاء الأطباء ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم، والدفاع عن كرامتهم جميعا، وصولا لاستخدام الحق الدستورى فى الإضراب، والاستقالات الجماعية المسببة.

