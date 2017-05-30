الأطباء تتقدم ببلاغ لبناء محطة تقوية شبكة بمستشفى العباسية

قدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بلاغا للنائب العام ضد كل من محافظ القاهرة، ووزيري الصحة والبيئة، وذلك لتركيب محطة تقوية شبكة تليفونات محمول لأحد الشركات الخاصة في حديقة العروبة بمدخل المستشفى.

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء فى البلاغ المقدم: هذه المحطة تبث موجات كهرومغناطيسية لها التأثير بالغ الضرر على صحة المرضى النفسيين المقيمين بالمستشفى، والذي يفوق عددهم الألف مريض بخلاف مرضى العيادات الخارجية المترددين على المستشفى والعاملين بالمستشفى.

وأكد أن محافظة القاهرة تستهدف من تلك المحطة للربح من الشركات الخاصة ضاربة بعرض الحائط صحة المرضى والتأثير الضار للموجات الكهرومغناطيسية التي تبثها محطة تقوية شبكة المحمول، والتي ستؤدي إلى تدهور حالتهم المرضية، فضلاً عن إصابتهم بأمراض أخرى.

وطالب حسين النائب العام بإصدار الأمر بإزالة محطة تقوية شبكة المحمول التي تم إقامتها حرصا على حياة المرضى والتحقيق مع المشكو في حقهم نحو المخالفات التي قاموا بها.