الأطباء العرب يحذر من تفشي الكوليرا من اليمن للدول المجاورة

أحمد صبرى حذر الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، من تفشي وباء الكوليرا فى الدول العربية المجاورة، إذا لم يتم علاج الحالات المصابة بالمرض. وأضاف، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، أن الاتحاد أطلق قوافل مساعدات مستمرة منذ 3 شهور بـ3 أماكن باليمن تشمل قواف

أحمد صبرى

حذر الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، من تفشي وباء الكوليرا فى الدول العربية المجاورة، إذا لم يتم علاج الحالات المصابة بالمرض.





وأضاف، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، أن الاتحاد أطلق قوافل مساعدات مستمرة منذ 3 شهور بـ3 أماكن باليمن تشمل قوافل إغاثية وأخرى علاجية.

وأوضح أن هناك أكثر من 2 مليون طفل يمني وأكثر من 60% من الشعب اليمنى يعاني أمراض سوء التغذية الحادة، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالكوليرا، إضافة لانتشار أمراض أخرى مثل الالتهاب السحائى وحمى الضنك (الحمى النزفيه).