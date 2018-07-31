الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى فوق تريليون جنيها للشهر الثانى على التوالى

محمد سالم استقر حجم الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى فوق التريليون جنيها للشهر الثانى على التوالى مسجلا 1.07 تريليون بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.06 تريليون فى مايو ، بينما قفز صافى تلك الأصول بنحو 15.8 مليار جنيها الى مستوى 318.4 مليار جنيها مقابل 302.6 مليارا ، وفقا لبيانات احصائية أص

محمد سالم

استقر حجم الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى فوق التريليون جنيها للشهر الثانى على التوالى مسجلا 1.07 تريليون بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.06 تريليون فى مايو ، بينما قفز صافى تلك الأصول بنحو 15.8 مليار جنيها الى مستوى 318.4 مليار جنيها مقابل 302.6 مليارا ، وفقا لبيانات احصائية أصدرها البنك المركزى ، اليوم الثلاثاء.

وارتفع نصيب البنك المركزى من إجمالى الأصول الأجنبية الى 775.9 مليار جنيها بنهاية يونيو بزيادة 3.14 مليارا عن شهر مايو والذى سجل خلاله 772.8 مليار جنيه.

بينما بلغت الأصول الأجنبية للبنوك ، بخلاف المركزى ، 299.7 مليار جنيها فى يونيو مقابل 294.6 مليارا فى ختام شهر مايو بزيادة بلغت 5.17 مليار

يشار الى أن البنك المركزى يقوم بنشر احصائيات الأصول الأجنبية مقومة بالجنيه.

وعلى مستوى الإلتزامات (الخصوم) بالعملة الأجنبية ، قال البنك المركزى أنها سجلت 757.3 مليار جنيها بنهاية يونيو مقابل 764.8 مليارا فى مايو بتراجع بلغ 7.47 مليار جنيها

وهبطت الإلتزامات بالعملة الأجنبية على البنك المركزى الى 474.4 مليار جنيها مقابل 476.3 مليارا بتراجع 1.86 مليار خلال فترة المقارنة ، كما تراجعت على البنوك بنحو 5.6 مليار جنيها لتصل الى 282.87 مليارا مقابل 288.4 مليار بنهاية مايو.

