الأصوات الجديدة باحتفالات «المولد» في دار الأوبرا.. خطوة للأمام

مع دعوة البعض لأن تكون الاختيارات في الليلة المحمدية ذكية بدرجة أكبر واختيار أصوات لها وقارا نوعا ما في أغنياتها.

احتفلت دار الأوبرا المصرية لأول مرة بمناسبة المولد النبوي الشريف ، من خلال بعض المطربين لأول مرة احتفالية في هذه المناسبة ، وليس المنشدين أو المغنيين الذيين اعتاد الجمهور كل عام على غنائهم في هذه المناسبات الهامة للجمهور المصري .

وأحيا لأول مرة احتفالية المولد النبوي الشريف هذا العام الفنان إيهاب توفيق والمطربة الشابة شيماء الشايب .

زين نصار : الغناء الديني ليست مقتصرا على المنشدين فقط الذين يغنون الابتهالات الدينية

يرى الناقد الموسيقي زين نصار أن اتخاذ دار الأوبرا المصرية قرارا هذا العام بتقديم حفلات موسيقية بمناسبة المولد النبوي بأصوات مطربين لم يعتاد عليهم الجمهور المصري في هذه المناسبات شيئا مميزا للغاية .

وأشار في حديثه للمال إلى أن الغناء الديني ليست مقتصرا على المنشدين فقط الذين يغنون الابتهالات الدينية في هذه المناسبة الجميلة ، بل يمكن أن يقدم أي مطرب صوته جميل ويقدم فنا راقيا ومحترما أغنيات دينية أخرى مثل ايهاب توفيق وغيره من المطربين الموجودين على الساحة الغنائية .

وأردف قائلا أن جمهور دار الأوبرا المصرية يختلف تماما عن الجمهور العادي الذي يتواجد في الحفلات الموسيقية الأخرى ، حيث انه يهتم بالاغنيات الطربية بدرجة كبيرة والاستماع لها في حفلات الأوبرا .

وأكد نصار أن احتفالية المولد النبوي الشريف كل عام تكون محط اهتمام وأنظار الشعب المصري ، ويقدم فيها أصوات جميلة من الأوبرا ومعهد الموسيقى ، بالإضافة للمطربين الكبار أمثال محمد ثروت وغيرهم ، وهذا العام إيهاب توفيق وهو مطرب له تاريخ فني كبير وله أغنيات دينية في مشواره الفني أيضا .

محمد علي سليمان : الاختيارات في الليلة المحمدية كان يجب أن تكون ذكية بدرجة أكبر

بينما يرى الملحن محمد علي سليمان أن دار الأوبرا المصرةي تحاول تعويض دور الإذاعة المصرية في هذه المناسبة المميزة للشعب المصري ، حيث كانت الإذاعة تقوم بعمل ليلة محمدية في المولد النبوي الشريف لكن لم تعد تقوم بذلك فتحاول الأوبرا تقديم هذا الدور .

ورأي أن اختيار أصوات مثل إيهاب توفيق في هذه المناسبة لتقديم حفلا ليس مميزا ، لأنه صوت يغني أغنيات شبابية ومعظم أغنياته تقدم للأفراح والمناسبات الأخرى .

وتابع أن هناك أصوات مصرية مثل هاني شاكر ومحمد ثروت ومحمد الحلو وغيرهم ، يمكنهم أن تغني في هذه المناسبة الدينية.

ولفت إلى أن الاختيارات في الليلة المحمدية كان يجب أن تكون ذكية بدرجة أكبر واختيار أصوات لها وقارا نوعا ما في أغنياتها ، وهناك أصوات تصلح للغناء في مناسبات أخرى مثل ايهاب وغيرهم .

محمد البوغة : النبي عليه السلام ليس حكرا على صوت معين

بدوره، قال الشاعر الغنائي محمد البوغة إن النبي عليه السلام ليس حكرا على شخص او مطرب معين فجميعنا نتشرف به والغناء في هذه المناسبة .

وأوضح أن الجمهور من حقه أن يتقبل المطرب الذي يغني في هذه المناسبة أم لا ، ومن حق جهة أخرى ان تأتي بمنشدين بدلا من مطربين معينين .

وأكد أنه سيكون سعيدا بوجود كل الأصوات في المناسبات المختلفة ،ووجود جيل جديد يغنون لاول مرة بجانب المطربين المعروفين مثلما قدمت ريهام عبد الحكيم اغنية وطنية مؤخرا ومعها موهبة شابة وهكذا، لذلك فكرة عودة مطرب للحفلات الموسيقية بعد غياب طويل مثل ايهاب أو غيره او ظهور موهبة جديدة في حفل معين شيئا مميزا .