«الأشغال البحرية» تعترض على قرار إلزام اللنشات الخشبية بتركيب جهاز تعارف أوتوماتيكي

قدَّمت جمعية الأشغال البحرية فى السويس والبحر الأحمر، مذكرة للواء حسين الجزيرى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بينت فيها اعتراضها على تطبيق قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 بإضافة تركيب جهاز تعارف أوتوماتيكى AIS فى السفن والوحدات البحرية المخصصة لنقل الركاب أو لنشات ويخوت النزهة، مما يحملهم تكاليف وأعباء إضافية.

وأوضحت المذكرة المرسلة لهيئة السلامة البحرية، أن عمل اللنشات الخشبية يقتصر على نقل التموينات وقطع الغيار والطرود، والطلبات الأخرى للسفن، كما أن أصحاب الشركات وملاك هذه الفئة من اللنشات يؤدون نفس الخدمة فى موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ولم يطبق قرار تركيب جهاز التعرف.

ولم يتطرق قرار وزير النقل للنشات الخشبية إذ إنها تقوم بنقل أغراض ومتطلبات البواخر وتوصيلها خلال ساعة أو ساعتين، على أقصى تقدير، وتعود للميناء مرة أخرى.

وطالب محمد رضوان، رئيس جمعية مقاولى الأشغال البحرية، بتطبيق القرار على الوحدات التى نص عليها القرار، لتحقيق الاستقرار فى العمل، ولتقديم خدمات مميزة للسفن، وذلك لجعل منطقة قناة السويس جاذبة للاستثمار، وفتح مجال العمل أمام الشباب.

وقال رضوان إن تركيب جهاز التعارف يمثل عبئًا ماديًّا ونفسيًّا، خاصة أنه مع زيادة الطلب على هذا الجهاز تم مضاعفة سعره من قبل الشركات الموردة، فضلًا عن أن العاملين على هذه اللنشات غير مدربين للتعامل مع مثل هذه الأجهزة.

وينص قرار وزير النقل رقم 212 لسنة 2022 بشأن سلامة السفن على تعديل المادة 40 من القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011 بشأن إصدار قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 223 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، وإضافة فقرة جديدة فى البند رقم 1 من أولا: السفن والوحدات البحرية المخصصة لنقل الركاب، فى حالة العمل داخل حدود الميناء يشترط تركيب جهاز التعارف الأوتوماتيكى، ونصت المادة الثانية من القرار على أن تمنح جميع السفن والوحدات البحرية المخصصة لنقل الركاب فترة لا تتعدى ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.

من ناحيته، أكد خالد أبو النجا، رئيس مجلس إدارة جمعية اللنشات بالسويس، أن هيئة موانئ البحر الأحمر، مازالت تطالب أصحاب اللنشات بتركيب جهاز التعارف رغم أنها لنشات ركوب لا تتجاوز رحلاتها حدود الميناء، مما يمثل عبئًا على أصحابها، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانة متر الخشب الذى قفز من 3 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه.

كما أن تكلفة جهاز التعارف تتجاوز 30 ألف جنيه، وترخيصه يتجاوز 20 ألف جنيه، وفى الوقت الذى ترفض فيه الهيئة زيادة سعر ساعة تأجير اللنش بالرغم من ارتفاع سعر الوقود.

ولفت إلى أن 120 لنشا بالجمعية مهددة بالتوقف عن العمل، لاسيما أن هيئة موانئ البحر الأحمر منحت فترة شهر لتوفيق أوضاعها وتركيب الجهاز.

وأشار إلى أنه من المقبول أن تقوم لنشات الخدمة بتركيب الجهاز، بينما من غير المقبول أن تقوم لنشات الركوبة بتركيبه نظرًا لعملها داخل الميناء، خاصة أنهم يمتلكون جهاز phf وهو كافٍ؛ إذ إن حجم الميناء صغير.

وتابع: قيام اللنشات بتشغيل جهاز التعارف يؤثر على حركة السفن العابرة للقناة؛ لأن الثانية تستعمله بشكل رئيسى، وتشغيل الجهاز فى اللنشات يحدث نوعًا من الخطورة فى حالات الطوارئ.