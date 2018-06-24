«الأشغال البحرية» ترفض إعلان تسعيرة ميناء الإسكندرية

- ملاك السفن يعزفون عن استخدام شركات توريدات بحرية بالموانئ المصرية - نائب رئيس هيئة الميناء: تقارير رقابية رصدت مبالغات فى الشحن والتفريغالسيد فؤادرفضت شركات الأشغال البحرية الإعلان عن أسعار الخدمات التى تقدمها بناء على طلب هيئة ميناء الإسكندرية، وتنفيذا لتعليمات المجلس الأعلى للموانئ.

– ملاك السفن يعزفون عن استخدام شركات توريدات بحرية بالموانئ المصرية

– نائب رئيس هيئة الميناء: تقارير رقابية رصدت مبالغات فى الشحن والتفريغ

السيد فؤاد

رفضت شركات الأشغال البحرية الإعلان عن أسعار الخدمات التى تقدمها بناء على طلب هيئة ميناء الإسكندرية، وتنفيذا لتعليمات المجلس الأعلى للموانئ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأشغال البحرية، وتموين السفن بغرفة ملاحة الإسكندرية مؤخرا، والذى أشار أعضاؤها إلى أن مهنة الأشغال البحرية لا تتم من خلال فواتير موثقة بين العميل «ملاك السفن» وشركات الأشغال والتوريدات البحرية.

وقالوا إن غالبية شركات التوريدات ذات حجم صغير وتعمل حسب اتفاقيات مباشرة مع السفن خلال تراكيها بأرصفة هيئة الميناء.

وكان المجلس الأعلى للموانئ، قد طالب بحصر تكاليف الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية، للتأكد من أنها تتماشى مع الأسعار العالمية، وأرسلت هيئة ميناء الإسكندرية خطابات إلى الشركات لموافاتها بأسعار الوكالة الملاحية، وأعمال الشحن والتفريغ والأرضيات والنقل، للحاويات وكل أنواع البضائع شاملة كل أنواع الضرائب والخدمات المقدمة للعملاء «مثل النقل ما بين الساحات – التستيف – التشفيت…» قبل وبعد تعويم الجنيه، على أن تكون الفاتورة معتمدة ومختومة ومتضمنة مثالا تطبيقيا مدعما بالفواتير المعتمدة.

وأكد محمد إبراهيم، رئيس لجنة التوريدات البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن اللجنة رفضت طلب هيئة الميناء، وجددت المطالب بعدم تطبيق القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية.

وأوضح أن شركات التوريدات البحرية تخضع لقرار وزير النقل رقم 86 لسنة 1998 وتقوم بكل الخدمات من توريدات وإصلاح، لكن القرار800 ضاعف كثيرا من الرسوم التى تدفعها تلك الشركات للجهات المعنية، خاصة حال تأسيس الشركات ورفع رأس مالها بأكثر من %200.

ولفت إلى أن نشاط التوريدات البحرية يواجه العديد من المشكلات منذ رفع أسعار الخدمات، مما تسبب فى عزوف الملاك عن استخدام شركات مصرية لتوريد السلع للسفن أو سحب النفايات منها مثل المواد البترولية.

وتابع أن السوق تواجه عددا من الظواهر الجديدة مؤخرا، أهمها قيام بعض الأفراد بالتعامل بتراخيصهم مع موانئ أخرى، مما عمل على زيادة ظاهرة «حرق الأسعار»، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص.

وأكد أن هناك إساءة لسمعة مصر فى نشاط التوريدات والأشغال البحرية، بسبب سوء المعاملة من بعض أفراد المهنة، مع ربابنة السفن، مطالبا بضرورة فرض رقابة على مزاولى تلك المهنة من هيئة الميناء.

ولفت إلى أنه تم رفع مذكرة إلى هيئة ميناء الإسكندرية، تتضمن المشكلات التى تواجه التوريدات البحرية، علاوة على عقد اجتماع خلال أيام مع رئيس لجنة التراخيص بالميناء، لتوضيح تلك المشكلات.

وطالب بعض المتعاملين مع هيئات الموانئ، بأن يقتصر طلب هيئات الموانئ على الشركات العاملة داخل الميناء، رغم أن هناك الكثير من العمليات تتم خارجه، وتؤثر كثيرا على أسعار شحن وتفريغ البضائع واستيرادها وتصديرها.

وأكد محمد السيد «مستخلص» أهمية ألا تقتصر الدراسة على ما بداخل الميناء فقط، فهناك بعض الخدمات خارجه مبالغ فيها، ومنها شركات الإيداعات العامة الخارجية، والتى عادة ما يتم بها تخزين البضائع المجمعة «LCL».

وقال محمد صادق، صاحب شركة ملاحة، إن الدراسة يجب أن تكون حسب مقارنات محلية أولا، على أن تتم المقارنة بين تكلفة التفريغ والحراسة لنفس الحاوية بكل ظروفها بين التوكيلات الملاحية المختلفة، ثم دراسة أسباب فرض هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لرسوم جديدة، مثل ما يعرف بالإفراج الطبى، رغم أنها مفروضة على رسائل لا يتم سحب عينتها بمعرفة تلك الهيئة ويكون دورها إشرافيا فقط.

وتابع: «أيضا مطلوب إعادة النظر فى دور الحماية المدنية فى حاويات الخطر والتى لا تقوم بأى دور إلا بعد وقوع مشكلة، علاوة على دورة الإجراءات لتحديد الرسوم ثم السداد، مطالبا بضرورة إيجاد وسيلة لخفض قيمة الغرامات التى تسددها مصر سنويا لملاك الحاويات بالعملة الصعبة».

وأكد رئيس إحدى غرف الملاحة، أن قطاع النقل البحرى لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور، مشيرا إلى أن شركات النقل البحرى لن تستجيب لهذه الخطابات من الأساس لعدم جدواها.

وأوضح أنه إذا كانت الحكومة تريد أن تراجع الخدمات فلا يمكن تحقيق ذلك من خلال قطاع النقل البحرى، لكن الأمر يتطلب الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة، للموانئ، خاصة أن القوانين تكفل حرية الشركات فى تسعير خدماتها، ولا يوجد ما يمنع من رفع تعريفتها فى ظل زيادة جميع فئات الضرائب والأجور والأسعار.

وتساءل: إذا كانت الحكومة تريد تخفيض أسعار الخدمات فيمكن من خلال تعريفة الموانئ التى زادت إلى %300 وليس من خلال الشركات، خاصة أن هيئات الموانئ خدمية فى الأساس، ويمكن أن تحقق ربحية حتى تحدث من خدماتها ولكن ليس من موارد الدولة الرئيسية.

فى سياق متصل، قال اللواء خالد عبدالعزيز، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن مجلس الوزراء طالبت هيئات الموانئ بمراجعة كل تسعيرات الشركات والجهات العاملة داخلها.

ولفت إلى أن هذا الإجراء جاء بعد خروج تقارير رقابية تؤكد وجود مبالغة فى أسعار الشحن والتفريغ لمعظم البضائع، علاوة على المبالغة من العديد من الجهات فى تعريفتها، مشيرا إلى أننا فوجئنا بتحصيل بعض الشركات لرسوم من المصدرين والمستوردين لصالح هيئة الميناء ولا تحصل عليها هيئات الموانئ.