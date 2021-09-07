«الأشجار شريكنا الأبدي».. نساء بريطانيات يتزوجن من 74 شجرة

أعلنت حوالى 70 امرأة زواجهن من عشرات الأشجار خلال حفل أقيم في منطقة بريستول غربي إنجلترا، حيث استهدف الحفل جذب الانتباه إلى خطط تشييد 166 وحدة سكنية مكان أشجار على أرض قريبة من ميناء بريستول، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

رسالة الحف: “الأشجار هي شريكنا الأبدى”

وقالت صاحبة فكرة حفل الزواج من الأشجار، سيوبهان كيرانز، إنها تأمل أن تصل رسالة هذا الحفل وهي أن “الأشجار هي شريكنا الأبدى”.

وقالت بلدية بريستول إنها لم تستطع التعليق، لأن طلبا للتخطيط السكني تم تقديمه ويُنظر فيه حاليا.

وارتدت العرائس المشاركات في الحفل فساتين زفاف تعبر عن ثقافات مختلفة في زواج رمزي من 74 شجرة.

وقالت سوزان هاكيت، إحدى العرائس المشاركات في الحملة: “الزواج من شجرة معنى كبير، المسألة ليست مجرد إيماءة عاطفية؛ إنها مسألة ذات دلالة رمزية”.

وأضافت هاكيت: “الأشجار نماذج أصيلة للحب غير المشروط، والذي يتناسب مع فكرة الزواج والذي يمتد مدى الحياة، والتنفس أيضا كذلك”.

مشاركة: نحتاج إلى أشجار ناضجة أكثر مما نحتاج إلى مساكن

وقالت هاكيت: “بريستول تحتاج إلى أشجار ناضجة أكثر مما تحتاج إلى مساكن خاصة فارهة”.

واستلهم منظمو الحفل فكرته من نساء حركة الشيبكو التي ظهرت في الهند في سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت النساء تحتضن الأشجار في منطقة الهيمالايا لحمايتها من القطع.

ولم تتم الموافقة حتى الآن على طلب التخطيط السكني الذي تقدمت به شركتا جورام هومز وهيل للتطوير العقاري، وذلك لبناء 166 وحدة سكنية، بينما تسلّم مالكو موقع بالتيك وارف كارافان ، الذي يضم 74 شجرة ، إخطارًا من البلدية بالمغادرة.

تخطيط سكني مقدّم يتضمن إزالة عدد من الأشجار

ويتضمن التخطيط السكني المقدّم إزالة عدد من الأشجار، لكن مجموعة “أنقذوا أشجار بالتيك وارف”، و”منتدى أشجار بريستول” انتقدا ما وصفاه بانعدام الشفافية حول ما يتعلق بعدد الأشجار المزمع قطعه وموعد ذلك القطع.

ويقول أستاذ الطب التجديدي بجامعة بريستول، جون تارلتون: “بمجرد الموافقة على طلب التخطيط السكني المقدم، يكون الوقت قد أذف؛ لا أحد سيخالف القرار، هذا هو ما سيحدث: ستذهب الأشجار ولن يكون بمقدورنا عمل الكثير”.

عالم: لا نستطيع أن نتحمل خسارة 74 شجرة

ويضيف تارلتون: “لا نستطيع أن نتحمل خسارة 74 شجرة، إنه عدد هائل من الأشجار الناضجة في جزء من بريستول يحتاجها بشدة”.

وأظهر تقرير عن حالة الأشجار في العالم ، نشرته المنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية مؤخرا ، أن قرابة ثلث أنواع الأشجار في مختلف مناطق العالم عرضة لخطر الانقراض وأن مئات الأنواع على وشك الانقراض بالفعل، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح التقرير أن 17500 نوع من الأشجار، أي ما يمثل نحو 30% من إجمالي الأنواع في العالم، معرضة للانقراض في حين لم يتبق من 440 نوعا سوى أقل من 50 شجرة في البرية.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد أنواع الأشجار المهددة يماثل عدد الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف المهددة بالأنقراض مجتمعة.