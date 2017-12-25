الأسواني: جمهورية كأن ستصدر من بيروت خلال فبراير

بعد رفض نشرها فى مصرأحمد صبرىقال الروائى علاء الأسواني، إن رواياته «جمهورية كأن» ستصدر من بيروت خلال فبرابر المقبل، وذلك بعد اعتذار العديد من دور النشر المصرية عن نشرها.وأضاف الأسوانى فى تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: إلى أصدقائى الذين يسألوني عن روايتى الجديدة جمهورية كأن

بعد رفض نشرها فى مصر





أحمد صبرى



قال الروائى علاء الأسواني، إن رواياته «جمهورية كأن» ستصدر من بيروت خلال فبرابر المقبل، وذلك بعد اعتذار العديد من دور النشر المصرية عن نشرها.



وأضاف الأسوانى فى تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: إلى أصدقائى الذين يسألوني عن روايتى الجديدة جمهورية كأن، الضغوط الأمنية منعت نشرها فى مصر وستصدر قريبا فى بيروت فى فبراير المقبل.



وتدور فكرة «جمهورية كأن» حول الدكتاتوريات حيث يبدو كل شيء كأنه حقيقي لكنه مزيف كما تتطرق إلى الاستبداد وسببه فى تدمير طاقة المجتمع، فتصاب قدراته بالشلل وتندر القيم الإيجابية مثل الصراحة والشجاعة والأمانة وتنتشر بدلاً منها الفهلوة والنفاق والانتهازية.



وكانت «دار الشروق» – الناشر الخاص بالعمل – قد اعتذرت عن عدم نشرها لعدم إحراجها مع النظام، كما رفضت دار أخرى نشر الرواية بعدما وقّع العقد معها أيضاً، ويقوم الأسوانى حاليا بكتابة مقالاته فى موقع دوتشيه فيلا الألماني، بعد وقف كتابته فى الصحف المصرية.