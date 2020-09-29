اقتصاد وأسواق

الأسواق تستقبل بشائر البرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 29-9-2020

طبقا لتجار ومتعاملين في الأسواق
الصاوي أحمد 11:18 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 11:18 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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استقبلت الأسواق بشائر البرتقال للموسم الحالي، وسجل الكيلو 8 جنيهات وتشهد أسعار الخضروات ارتفاعا مع احتفاظ الفاكهة بمعدلات متباينة في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-9-2020، طبقا لتجار ومتعاملين في الأسواق.

وتراوح البصل الأحمر والذهبي بين 8 جنيهات إلى 7 والخيار الصوب 10 جنيهات، الكرنب من 8 إلى 12 جنيها للواحدة مقابل 8 جنيهات والفلفل الرومي /الحامي 10 جنيهات ، والطماطم من 3 إلى 2.5 جنيه والبطاطس 5 جنيهات ، طبقا لعدد من التجار المتعاملين في أسواق التجزئة.

وأشار التجار إلى أن الكوسة تراوحت بين 8 إلى 10 جنيهات ، والباذنجان العروس الأسود والابيض والملون 5 جنيهات ، والخيار البلدي 5 جنيهات، ورق العنب 30 جنيها والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الرومي 3.5.

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وذكر التجار أن الفلفل الألوان يباع بـ 20 جنيها ، والفاصوليا 20 والبامية 20 جنيها للكيلو والثوم الأبيض 33 جنيها ،والثوم الأحمر 35 والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف للحزمة إلى 2 جنيه والليمون 6 جنيهات إلى 5 جنيهات كأقل سعر.

وأفاد التجار أن الموز البلدي 12 جنيها للكيلو ، والمانجو الزبدية بـ 15 جنيها ، والفص 50 جنيها ، والعويسي 35 والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 إلى 25 جنيها ، والكمثري 12 جنيها والتين 10 إلى 12 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 20 والعنب البلدي من 3.5 إلى 4 جنيهات.

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وألمح التجار أن سعر البرقوق الأسود 20 ، والعنب البناتي أحمر -أخضر من 12 والعنب البلدي من 5 إلى 6.5 والكنتالوب 10 جنيهات والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر الموز البلدي الجبلي عالي الجودة 17 جنيها ، والجوافة من 6.5 إلى 10، الرمان 5 جنيهات والمانجو نعومى 20 جنيها.

قائمة أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب: 35 جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

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الباذنجان الرومي: 3.5 جنيه

الباذنجان الملون : 5 جنيهات

الليمون: 6 جنيهات

فلفل رومي : 10 جنيهات

فلفل ألوان : 20 جنيها

بامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد : 25 جنيها

موز بلدي :12.5 جنيه

العنب البناتي الأحمر :12 جنيها

العنب البناتي الأخضر:12 جنيها

العنب البلدي: 4 جنيهات

البرقوق:20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 25 جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 25 جنيهًا

 بلح برحي : 25 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20 إلى 45 جنيها

الكنتالوب: 10 جنيهات

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بقلم الصاوي أحمد

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