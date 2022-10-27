الأسواق تستعد لاستقبال مليون طن بطاطس من الموسم الخريفي

تستقبل الأسواق المصرية مليون طن من البطاطس التى بدأت مراحل حصاد بشائرها المبكرة من محافظتى المنيا والمنوفية على مساحات تقترب من 50 ألف فدان خلال الساعات الماضية.

وأكدت مصادر فى جمعية منتجى البطاطس لـ«المال» أن هناك إقبالا كبيرا على زراعة محصول البطاطس خلال العام الحالى، خاصة مع وصول الطن فى سوق العبور إلى 8 آلاف جنيه مقابل 3000 جنيه خلال العام الماضى، حيث ترتبط عملية التسعير والمساحات بشكل عكسى.

وقالت المصادر إن سعر طن البطاطس انخفض بقيمة 1000 جنيه خلال الفترة الماضية فى سوق العبور نتيجة قرب استقبال العروة الخريفية المبكرة من المنيا والمنوفية.

وفى سياق مواز، حذرت المصادر من احتمالية سوء جودة التقاوى الأوروبية للبطاطس التى تم حجز 310 آلاف طن منها خلال الموسم الجارى للسوق المصرية نتيجة سوء الأحوال الجوية وتأثير ذلك على جودة التقاوى المستوردة منها.

يذكر أن التقاوى المتعاقد عليها حاليا والمستوردة من أوروبا، تتم زراعتها فى ديسمبر ويناير، وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام، كما يتم الاعتماد على المنتج من زراعتها فى موسمين تاليين خلال نفس العام الأول يزرع فى يوليو «العروة النيلى»، والثانى يزرع فى سبتمبر«العروة الشتوى».

وأوضحت المصادر أن أبرز الأمراض التى تصيب صادرات تقاوى البطاطس الأوروبية هى أمراض الدرن والعفن البنى.

يذكر أن وزارة الزراعة تقوم بدراسة كل طلبات تقاوى البطاطس المقدمة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم بدء الاستيراد فى نوفمبر، ومن المرتقب بعد ذلك أن يتم زراعة تلك التقاوى فى ديسمبر المقبل ضمن العروة الصيفية التى يتم حصادها فى مايو المقبل.

يشار إلى أن حجوزات تقاوى البطاطس المستوردة من الأنواع ذات المنشأ الأوروبى واردة من هولندا والدنمارك وأسكتلندا وألمانيا، على أن تصل هذه الأصناف خلال نوفمبر المقبل.

وأكد محمد فرج، عضو جمعية منتجى البطاطس أن الفترة الحالية تشهد منافسة بين محصولى البطاطس والقمح والبنجر ويفاضل المزارعون بين المحاصيل الثلاثة.

ولفت فرج إلى أن زيادة كميات التصدير حاليا تعتبر أهم عنصر تحفيز لاستمرار الأسعار الحالية المرتفعة، وبالتالى اختيار زراعة البطاطس.

وألمح فرج إلى أن مساحة البطاطس خلال الفترة البينية بين العام الحالى والمقبل من المرتقب أن تصل إلى 600 ألف فدان، بدلًا من نصف مليون الموسم الماضى.

ونشرت «المال» تقريرًا مؤخرًا أن وزارة الزراعة ممثلة فى اتحاد مصدرى ومنتجى الحاصلات البستانية تلقى حجوزات تقاوى البطاطس المستوردة من الأنواع ذات المنشأ الأوروبى من هولندا والدنمارك وأسكتلندا وألمانيا، على أن تصل هذه الأصناف فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

يذكر أن العروة الصيفية للبطاطس تتم زراعتها فى ديسمبر ويناير من كل عام، ويتم حصادها فى مايو المقبل، وهى الموسم الرئيسى لزراعة البطاطس فى مصر.