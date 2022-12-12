الأسواق تحبس أنفاسها انتظارًا لاجتماعات «المركزى» و«النقد الدولى»

تترقب الأسواق التجارية بجميع قطاعاتها اجتماعات صندوق النقد الدولى لمناقشة حصول مصر على تمويلات جديدة لدعم الموازنة، فضلا عن اجتماع البنك المركزى المصرى خلال أيام لبحث مصير سعر الفائدة على الجنيه وتحديد اتجاهات أسعار المنتجات فى الفترة المقبلة.

ورصدت «المال» ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج للعديد من السلع من ضمنها الدقيق، والأعلاف، والدواجن، والكتاكيت، وبيض المائدة، والمواد الغذائية، ومواد البناء.

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، رئيس الشعبة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن بعض التجار خفضوا توريدات المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الجاري، ترقباً لاجتماعات صندوق النقد، بالإضافة إلى توافر الدولار واستقرار أسعاره.

وأضاف المنوفي، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركات المصنعة ملتزمة بالتوريدات ولكن ليس بكامل الكميات، موضحا أن المنتجات ذات تاريخ الصلاحية الأقل يتم توريدها بشكل منتظم.

وأكد توافر المعروض فى السوق، نافيا وجود شح أو ندرة فى أى منتج حتى الآن.

وأوضح أن الجزء الآخر من التجار ملتزم بالتوريدات، مشيراً إلى وجود ارتفاعات مؤخراً فى أسعار الجبن والسمن والزيوت التونة والدقيق والسكر، وغيرها من المواد الغذائية بنسب متفاوتة على مدار الشهر الجارى.

«المخابز السياحية»: 3500 جنيه زيادة فى الدقيق الفاخر.. و50 قرشاً بسعر الفينو

من جهته، أكد أيمن حمدي، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، وصاحب مخابز سياحية أن أسعار الدقيق شهدت زيادات تراوحت بين 1000 و3500 جنيه للطن، مقارنة بيوم الجمعة الماضي.

وقال حمدي، فى تصريحات لـ«المال»، إن طن الدقيق العادى -والمستخدم فى إنتاج «الفينو» – ارتفع بنحو 1000 جنيه، ليصل إلى 15.5 ألف، بدلا من 14.5 ألف.

فيما شهد طن الدقيق الفاخر – لإنتاج المخبوزات- زيادة تقدر بحوالى 3500 جنيه دفعة واحدة، ليصل إلى 22 ألفا، بدلا من 18.5 ألف- بحسب حمدي.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الدقيق ألقى بظلاله على رغيف الفينو والمخبوزات الأخرى، ليقفز سعر رغيف الفينو من 1.5 إلى 2 جنيه، بدلا من 1 إلى 1.5 جنيه.

«الثروة الداجنة»: تراجع حاد فى معروض الكتاكيت وتوقعات بارتفاعات جديدة

وألمح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية فى القاهرة، إلى إن هناك انخفاضا حادا فى توافر الكتاكيت بالسوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، نتيجة زيادة مستلزمات الإنتاج.

وكشف السيد عن ارتفاع سعر العلف إلى 21 ألف جنيه للطن بدلا من 20 ألفا، والذرة إلى 14 ألفا بزيادة 500 جنيه، بالإضافة إلى طن الصويا من 29 إلى 30 ألف جنيه حاليًا.

وأشار إلى أن سعر بيع الدواجن فى محال التجزئة يتراوح حاليًا بين 45 و48 جنيهًا للكيلو، بزيادة تدور بين 2 و5 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي، كما قفز سعر طبق البيض إلى 85 جنيهًا بدلا من 75.

وتوقع استمرار ارتفاع الاسعار خلال الفترة الحالية، حال تحرك سعر الدولار، وسط ترقب جميع التجار لاجتماعات صندوق النقد وحصول مصر على تمويل جديد.

وقال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة إنتاج البيض وعضو اتحاد منتجى الدواجن، إن سعر طن كسب الصويا ارتفع بنحو 7 آلاف جنيه، ليصل إلى 33 ألفا، بدلا من 26 ألفا، نتيجة استمرار أزمة عدم توافر الأعلاف فى السوق المحلية.

وأضاف نبيل أن أغلب شركات الدواجن قامت بوقف إنتاج الكتاكيت لجأت إلى بيع بيض المائدة، وذلك لارتفاع أسعار الأعلاف اللازمة.

«التموين»: المقررات لم تشهد تحريك.. والسلع بالمجمعات الاستهلاكية أرخص %20 من الأسواق الحرة

من جهته أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمى للوزارة، إن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أى زيادات على قائمة المقررات، والتى يتم طرحها لنحو 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم الحكومى الخاص بالمنظومة التموينية.

وأضاف كمال أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سواء المطروحة على البطاقات التموينية، أو الحرة فى المجمعات الاستهلاكية، هى أقل من مثيلتها فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى %20.