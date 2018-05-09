الأسواق تتعلق بآمال انتعاشة فى شهر رمضان

المال- خاصيعقد التجار آمالا عريضة على انتعاشة قريبة خلال شهر رمضان، تنتشلهم من حالة الركود التى تمر بها الأسواق، وبدأت الحكومة والأسواق فى عرض منتجات ومستلزمات الشهر الكريم، بحثًا عن الرواج المفقود طوال الفترة الماضية.وعرضت الأسواق الياميش هذا العام بأسعار معقولة، ومستقرة، فيما ارتفعت أسعا

المال- خاص

يعقد التجار آمالا عريضة على انتعاشة قريبة خلال شهر رمضان، تنتشلهم من حالة الركود التى تمر بها الأسواق، وبدأت الحكومة والأسواق فى عرض منتجات ومستلزمات الشهر الكريم، بحثًا عن الرواج المفقود طوال الفترة الماضية.

وعرضت الأسواق الياميش هذا العام بأسعار معقولة، ومستقرة، فيما ارتفعت أسعار بعض المنتجات المرتبطة بالشهر الكريم مثل الفوانيس، واشتعلت أسعارها، ما تسبب فى تراجع الإقبال على بعض أنواعها.

وبدأت وزارة الزراعة، والتموين، زيادة معروض السلع الغذائية فى المنافذ التابعة لهما، سواء الثابتة والمتحركة فى المحافظات، بتخفيضات بين 15- %20، فيما تستعد وزارة الكهرباء تخصيص غرفة عمليات وإعلان الطواريء، لمنع انقطاع التيار الكهربائى أثناء الشهر الكريم، فيما تعتزم وزارة البترول زيادة الإمدادات اليومية للبنزين والبوتاجاز، لتلبية الاحتياجات الإضافية للمواطنين خلال الشهر الكريم.



■ المستهلك يفضل المحلى



اقبال ملحوظ على الياميش



بدأت محال وأسواق الياميش، إقامة الشوادر الخاصة باستقبال شهر رمضان الكريم، وسط إقبال المواطنين على الشراء.

وكشفت جولة لـ«المال» على عدد من محال والأسواق بمناطق الجيزة والدقى وفيصل والسيدة زينب، إقبالا كبيرا من المستهلكين على الياميش، ومختلف السلع الغذائية، مع قرب شهر رمضان.

وبحسب تأكيدات التجار يبدأ موسم الشراء الفعلى للياميش وسلع الشهر الكريم فى 25 شعبان الجارى – الموافق 13 مايو الجارى .

وأكد محمد طه، تاجر بمنطقة الدقى، أن أسعار الياميش والمكسرات أقل من العام الماضى، أو مساوية لها خصوصا فى المناطق التجارية، وتعرض عدة أصناف بسعر يقل 20-%25 عن العام الماضى، وهو ما يجعل الأسعار تنخفض بشكل أكبر كلما اقتربنا من شهر رمضان، على عكس السنوات الماضية.

وقال أن أسعار الياميش والمكسرات لم تشهد قفزات أو ارتفاعات كبيرة بسبب استقرار سعر الدولار.

وكشف عن ارتفاع أسعار بعض الأصناف بشكل طفيف ونسب تتراوح بين -10 %25،وتحديدا فى المكسرات كاللوز والبندق والكاجو،أما الاصناف الاخرى مثل البلح وقمر الدين وجوز الهند فإستقرت اسعارها نسبيا مقارنة بالعام الماضى.

وأشار «طه» إلي أن سعر كيلو البلح يتراوح ما بين 10 -50 جنيها، و«السوبيا» الجاهزة 50 جنيها، والتمر هندى 24 جنيها،والكركاديه الأسوانى 60-100 جنيه، والخروب قرون 40 جنيهًا، والمجروش 25-30 جنيهًا، واللوز المقشر جامبو 240 جنيها، والعرقسوس 42 جنيها.

ووافقه الرأى عمرو أحمد، بائع فى «شادر» بمنطقة فيصل، موضحا أن الأسعار الموسم الجارى لم تختلف كثيرا عن الموسم الماضى، موضحا أن سعر القراصيا الجامبو -88 95 جنيها، والقراصيا العادى 65 جنيها، والتين التركى 120جنيها، والسورى 70 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى 12 -30 جنيهًا.

وأوضح «أحمد» أنه خلال الفترة المقبلة ومع قرب حلول شهر رمضان سيتم تنظيم تخفيضات أخرى لصرف البضاعة قبل موعد ازالة الشوادر فى 5 رمضان،ولزيادة حجم المبيعات.

وأشار «أحمد» الى أن سعر جوز الهند يتراوح بين 60 و90 جنيها، والفستق بالقشر 300 جنيها، والمقشر 465 جنيها، والمشمشية من 60- 80 جنيها، والزبيب المصرى 60 جنيها، والإيرانى 90 جنيها.

بينما أكد مصطفى إسماعيل، صاحب معرض لبيع «الياميش» فى منطقة السيدة زينب أن الأقبال على شراء ياميش رمضان لا يمكن حسمه حاليا لأن أغلب الأسر المصرية تشترى «الياميش» قبل حلول رمضان بأسبوع واحد، ليحتفظ بجودته لأكبر وقت ولكنه توقع تراجع الاقبال على الشراء مقارنة بالعام الماضى بنسبة %30 بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حاليا، وارتفاع أسعار جميع المنتجات والسلع الغذائية الأخرى.

وأوضح «إسماعيل» أن هناك بعض الأسعار تم تثبيتها والأخرى تخفيضها من قبل تجار الجملة لزيادة مبيعاتها بشكل أكبر وجذب المستهلكين.

وقال إن «لفة» قمر الدين تبدأ من 10 جنيهات، وتوجد بعض الأنواع السورية بقيمة 30 جنيها و35 جنيها، لافتا إلى أن غالبية التجار فضلوا التأخر فى إقامة الشوادر والفراشات، لتقليل فاتورة الكهرباء والعمالة والحراسة، وغيرها.

بينما قال أحمد الزغبى، صاحب محل أولاد فراج، فى السيدة زينب، إن إقبال المواطنين على شراء الياميش مقبول نسبياً عن العام الماضى، وذلك لتراجع الأسعار بما يقرب من %20، موضحاً ان الإقبال الأكثر على البلح أنواع عبدالناصر، وقرون، وقلبظ، وكرمله، وتتراوح أسعارها بين 8.75 جنيه إلى 40 جنيهًا.

وأضاف الزغبى، أن الياميش المصرى يرتفع الإقبال عليه عن المستورد بنحو %50، على الرغم من ثبات أسعار المستورد من سوريا، وإيران، مشيراً إلى أن المستهلك يفضل حالياً المنتج المصرى، لإنخفاض سعره.

ولفت الزغبى إلى أن الكميات التى يتم سحبها من قبل المواطنين مازالت متوسطة مقارنة بالعام الماضى، حيث يتم شراء ما بين 3 إلى 5 كيلو من كل نوع، بينما المكسرات المتمثلة فى عين الجمل والبندق والمشمش، يتم شراء ما بين 2 إلى 3 كيلو.