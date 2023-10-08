الأسواق تترقب سلسلة جديدة من مزادات القطن قريبا

تعقد منظومة تسويق القطن اجتماعا خلال الساعات المقبلة لتحديد كميات مواعيد أجراء المزادات في الوجهين البحري والقبلي خلال الفترة المقبلة بعد اجراء اول مزاد علني في الصعيد مؤخرا .

وكشفت المصادر لـ”المال “أن منظومة تسويق القطن تديرها لجنة حكومية مشكلة من 3 وزارات هي التجارة والزراعة وقطاع الأعمال وبرئاسة من شركة مصر لحليج القطن .

وكانت اسعار القطن في أول مزاد بالصعيد قد شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار المتداولة وتسجيلها ما يزيد عن 10 الآف جنيه .

بدأت منظومة تداول القطن عملها للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

أسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها في أول مزاد عن بيع 20282 قنطارا في 3 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيها لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 جنيهات و10100جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4855 جنيها للقنطار علما بأن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 لقنطار القطن طويل التيلة.

ويذكر أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالي يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.

يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة. وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسئولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.