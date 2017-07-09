الأسواق تترقب أصداء رفع الفائدة

اجتماعات مكثفة بالبنوك واستبعاد صعود العائد فوق 20% ❐ جنينة: الدولار مرشح للهبوط وحائزه يتعرض لخسائر منذ 6 أشهر

❐ محافظ «المركزى» الأسبق يرجح وصول فوائد أذون الخزانة لمستوى 23%



❐ 15 مليارًا تكلفة رفع عائد الجنيه من أواخر مايو حتى نهاية الربع الأول من -2017 2018 ❐ بنوك استثمار: التضخم يقفز فوق 35% خلال أشهر الصيف.. و4-2 % هبوطًا مؤقتًا للبورصة

❐ رجال أعمال: أى زيادة فى التكلفة ستصل للمستهلك.. والأسواق لم تعد تحتمل



كتب ـ محمد سالم ودعاء حسنى ومها أبوودن وأمنية إبراهيم ومنى عبدالبارى: تترقب أسواق المال والصرف والسلع تداعيات وأصداء قرار البنك المركزى، الخميس الماضى، رفع سعر عائد الجنيه بنحو نقطتين مئويتين إلى %18.75 و%19.75 على الإيداع والإقراض على التوالى. ويواجه القرار انتقادات لتأثيره السلبى على عجز الموازنة العامة للدولة وتكلفة الاستثمار، ومن ثم معدلات النمو الاقتصادى، وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك فى بيان ليلة الخميس إن القرار «مؤقت» ويستهدف خفض معدلات التضخم إلى %13 بحلول الربع الأخير من العام المقبل، بالإضافة للحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، وامتصاص صدمات تحريك أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتساهم سياسة رفع الفائدة التى بدأها المركزى بشكل مفاجئ نهاية مايو الماضى فى تحمل موازنة الدولة تكلفة إضافية تتجاوز 8 مليارات جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى (سبتمبر 2017)، إذ دفع القرار السابق للجنة السياسة النقدية فى 21 مايو عائد أذون الخزانة للصعود بمتوسط 1.6 نقطة مئوية على جميع الآجال، وأسفر عن تكبد الموازنة 3.2 مليار جنيه تكلفة إضافية على طروحاتها التى نفذتها بقيمة 205 مليار، بينما ستتجاوز التكلفة الإضافية 15 مليارًا بنهاية الربع الأول إذا ما ارتفعت الفائدة على الأذون بنفس النسبة السابقة المقدرة بنحو 1.6 نقطة مئوية عقب القرار الجديد للسياسة النقدية، وذلك مع إعلان وزارة المالية عن سعيها لتنفيذ طروحات بقيمة 371 مليارًا خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وتتأهب البنوك المحلية لعقد لجان الأصول والخصوم «الأليكو»، خلال الأسبوع الجارى، لبحث تعديل الفائدة على الودائع والحسابات وشهادات الادخار، ورجح عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، تحريك الفائدة على الودائع والحسابات قصيرة الأجل، بالإضافة لشهادتى القمة والتميز اللتين تمنحان عائدًا بنحو %16 لمدة 3 سنوات، فيما استبعد رفع العائد على شهادة طلعت حرب التى تمنح فائدة بمقدار %20 بأجل 18 شهرًا، كما نفى ما أثير من شائعات عن سعى البنك لطرح شهادة جديدة بعائد %23. وقال المغربى إن تأثير قرار لجنة السياسة النقدية على تكلفة تمويل الدين المحلى مرتبط بوضع السيولة داخل البنوك ومدى إقبال المستثمرين الأجانب على الاكتتاب فى طروحات أذون وسندات الخزانة الجديدة.

وتابع: الطبيعى أن تتحرك الفائدة على أذون الخزانة بنفس معدل الزيادة البالغ 200 نقطة أساس، والذى أقره البنك المركزى على عائد الجنيه يوم الخميس الماضى، لكن الإقبال المحلوظ من جانب الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف قد يقلص معدل الزيادة الى ما بين 50 و100 نقطة فقط (الـ100 نقطة أساس تعادل %1). وتقدر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية بنحو 9 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى منها 1.25 مليار دولار فى الشهر الماضى فقط، تبعا لتصريحات نائب وزير المالية، أحمد كجوك.

واستبعد مسئول بالبنك الأهلى تحريك العائد على شهادة الـ%20 فى اجتماع لجنة الأليكو المقرر انعقاده الأسبوع الجارى، مرجحا اقتصار تعديل الفوائد على الودائع والحسابات قصيرة الأجل. وتوقع هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى، الرئيس السابق لقطاع البحوث بشركة بلتون فاينانشيال، استمرار تحسن الجنيه مقابل الدولار بدعم من قرار لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة وبدء تحرك البنوك لتعديل عوائد أوعيتها الادخارية بالعملة المحلية، بالإضافة لعوامل أخرى منها موسم عودة المصريين من الخارج والذى تنشط معه حركة التحويلات والتنازل عن الدولار داخل البنوك. وقال “جنينة” إن حائز الدولار يتعرض لخسائر منذ 6 أشهر تقريبا نظرا لاستقرار سعر الصرف عند المستوى الحالى المقدر بنحو 18 جنيهًا وفقدان الفرصة البديلة ممثلة فى الحصول على الفائدة المرتفعة للجنيه والتى تصل إلى %20 ببعض البنوك، بينما الفائدة على الدولار لا تتجاوز %5 على أقصى تقدير، وبالتالى فإن التمسك بالعملة الأجنبية يعنى المزيد من الخسائر فى الفترة المقبلة. ورجح محلل الاقتصاد الكلى تراجع سعر الصرف بنحو 3 – %5 ليتراوح بين 16.5 و17 جنيهًا فى الفترة المقبلة. من جانبه، توقع إسماعيل حسن رئيس بنك مصر- إيران، محافظ البنك المركزى الأسبق، ارتفاع العائد على أذون الخزانة بمعدل يتقارب من نسبة الزيادة الأخيرة التى أقرتها لجنة السياسة النقدية بمقدار 200 نقطة أساس، واحتمال وصوله لمستوى %23، بعد أن سجل %21 فى عطاءات المالية الأسبوع الماضى. وأشار إلى احتمال طرح البنوك أوعية ادخارية جديدة قصيرة الأجل 3 و6 شهور وفقاً لما تنتهى إليه دراسات السوق فى هذه الأوقات الحرجة، وقد لا يقل العائد عليها عن مستوى %22، للتشجيع على الادخار وسحب السيولة من السوق. ورجحت ريهام دسوقى، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار الإماراتى أرقام كابيتال، إبقاء «المركزى» على معدلات العائد الحالية حتى مطلع 2018، وقالت إن مستويات الفائدة الجديدة سترفع عجز الموازنة إلى نحو %10 بدلاً من %9 المستهدف من الدولة، بالإضافة لتأثيرها السلبى على الاستثمار المباشر جراء ارتفاع تكلفة الحصول على القروض فوق %21. وتوقعت استمرار صعود معدلات التضخم لتتراوح بين 35 و%38 خلال أشهر الصيف، على أن تبدأ الهبوط لنحو %20 مع حلول شهر نوفمبر المقبل، وتلاشى أثر سنة الأساس لقرار تحرير سعر الصرف. وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن تأثير رفع الفائدة على تكلفة الدين سيكون محدودًا بقيمة لا تتجاوز 15 مليار جنيه فقط، إذا صحت الترجيحات التى تشير إلى اتجاه «المركزى» لإجراء خفض جديد بالفائدة خلال 4 أشهر، مرجحة صعود التضخم لمستوى بين 33 و%36 بنهاية الربع الثالث (سبتمبر 2017) تنخفض إلى %20 كمتوسط للعام المالى 2017 – 2018 بالكامل، و%14 نهاية عام 2018. ورجحت تراجع مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 2 إلى %4 خلال جلسات الأسبوع الجارى، على أن يعاود الصعود مجددا مع بروز فرص جديدة للشراء، بينما يتباين التأثير على نتائج أعمال الشركات حسب معدل مديونياتها للبنوك ونسب استثمارها فى الودائع وأذون الخزانة. ورجح هانى فرحات، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، اتجاه “المركزي” لخفض أسعار الفائدة مجددا خلال الربع الأخير من العام الحالى، وتوقع حدوث تداعيات محدودة على القطاع الخاص فى ظل صعوبة تمرير نسبة الزيادة الأخيرة على القروض. وقال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيلوباترا، فى تصريح مقتصب لـ«المال»، نظرا لسفره إلى خارج البلاد، إن أى قرار حكومى ينتج عنه رفع سعر التكلفة على المنتجين يعكسه المستثمر فى اليوم التالى له مباشرة على أسعار السلع بالأسواق. وأكد أبو العينين أن الزيادة فى أسعار ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى %14، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء، لا يملك المستثمر سوى تمريره على أسعار السلع مباشرة فى الأسواق.

ورفض المهندس يسرى قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، التعقيب قائلا إن الأسواق لم تعد تحتمل.

