الأسواق المحلية الإماراتية تستقطب 537 مليار درهم في النصف الأول من 2022

استقطبت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية ما يزيد عن 537 مليار درهم (146.2 مليار دولار) ،إلى رأسمالها السوقي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وجاءت الاستقطابات مدفوعة بمكاسب مرتفعة للأسهم المدرجة، وارتفاع الطلب من قبل المستثمرين الدوليين، فضلاً عن الإدراجات الجديدة.وصعدت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم (545 مليار دولار) يحلول نهاية العام الماضي إلى 2.575 تريليون درهم (681 مليار دولار) في نهاية تعاملات شهر يوليو 2022.

سوق أبوظبي يتجاوز تريليوني درهم

وتوزعت بواقع 2.015 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية(544.5 مليون دولار)،و 559 مليار درهم (152 مليار دولار) لسوق دبي المالي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات”وام” اليوم الأحد 31 يوليو 2022.

وترجع الزيادة في القيمة السوقية للأسواق المحلية ،نتيجة مكاسب الأسهم القيادية، فضلاً عن الإدراجات الجديدة التي شملت “موانئ أبوظبي” و”ديوا” و”بروج” و”جي إف إتش” و”إنفيكتوس للاستثمار” و”تيكوم” و”تعاونية الاتحاد”.

وأسهمت هذه الإدراجات في تعزيز الأسواق، وزيادة جاذبيته الاستثمارية، بالإضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين.

287.7 مليار درهم سيولة جديدة

استقبلت الأسواق المحلية سيولة تزيد عن 287.7 مليار درهم (78.3 مليار دولار) خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي موزعة بموجب 234.1 مليار درهم (63.7 مليار دولار) في سوق أبوظبي و53.6 مليار درهم (14.5 مليار دولار) في سوق دبي.

وتم التداول على 58.5 مليار سهم منها 37.2 مليار سهم في سوق أبوظبي و 21.3 مليار سهم في سوق دبي، بعدد صفقات 2.2 مليون صفقة.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 13.7% أو ما يعادل 1161 نقطة ليغلق عند 9648.96 نقطة في نهاية شهر يوليو الجاري مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية العام الماضي.

دبي يصعد 4.4%

بينما صعد سوق دبي المالي بنسبة تجاوزت 4.4% أو ما يوازي 142.1 نقطة ليغلق عند 3223.29 نقطة في نهاية شهر يوليو، مقارنة بإغلاقه السابق عند 3195.91 نقطة في نهاية العام الماضي.