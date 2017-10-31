الأسواق العربية تصعد في 4 أسواق وهبوط الكويت

خالد بدر الدينتباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بصعد 4 مؤشرات بقيادة مصر وهبوط 4 أخرى وسط تداولات متواضعة بقيادة الكويت لليوم الثانى.وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى1 % بعد أن زاد أمس 1.2 % ليصل إلى أكثر من

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بصعد 4 مؤشرات بقيادة مصر وهبوط 4 أخرى وسط تداولات متواضعة بقيادة الكويت لليوم الثانى.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى1 % بعد أن زاد أمس 1.2 % ليصل إلى أكثر من 14342 نقطة ليمسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا مع صعود سعر سهم شركة عامر جروب العقارية 5.4 % في تداول مكثف.

وتقدم مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6 % ليتجاوز 5011 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.5 % ليزداد إلى 4480 نقطة بينما صعد مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت حوالى 0.2 % ليستقر عند 3636 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دبي للاستثمار 2.3 % في تداول مكثف.

وتصدر مؤشر بورصة الكويت خسائر بورصات الخليج بهبوطه 0.7 % لينزل إلى 6514 نقطة وخسر سعر سهم شركة زين للاتصالات 4.1 % ليتراجع لثلاث جلسات متتالية بعد أن سجلت الشركة انخفاضا في صافي الربح حوالى 7 % فى الربع الماضى.

وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.4 % لينخفض إلى 8165 نقطة بسبب أسهم البنوك مع هبوط سعر سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 1.8 % وسعر سهم بنك قطر الأول 0.3 % فى حين تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 1277 نقطة.

وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليتوقف عند 6934 نقطة بسبب أسهم البنوك وشركات التأمين حيث هبطت أسعار أسهم معظم البنوك السعودية ومنها سهم مصرف الإنماء الذى خسر حوالى 0.2 % وكان الأكثر تداولا في السوق كما انخفض أيضا سعر سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة بنفس النسبة.