الأسواق العربية تحقق مكاسب في 5 بورصات وهبوط السعودية

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة دبى بفضل مكاسب قوية حققتها الشركات الكبرى، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات بنسب ضعيفة منها السعودية والدوحة. وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر…

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة دبى بفضل مكاسب قوية حققتها الشركات الكبرى، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات بنسب ضعيفة منها السعودية والدوحة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر سوق مال دبى العام قفز بأكثر من 1.1% ليصل إلى حوالى 2937 نقطة بقيادة سهم شركة إعمار العقارية ذو الثقل في السوق الداعم الرئيسي للمؤشر بارتفاع سعره 2.6% ليواصل اتجاها صعوديا للجلسة الثانية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ عامين.

وارتفع سعر سهم وحدة إعمار للتطوير التابعة لشركة إعمار العقارية 1.5% بعد أن قررت مؤؤسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق الناشئة أمس الإثنين إضافة السهم إلى مؤشرها للأسهم الإماراتية في نهاية هذا الشهر كما كان متوقعا على نطاق واسع.

كما قفز سعر سهم شركة دريك آند سكل 5.3% بعد أن تحولت شركة المقاولات لتسجيل صافي ربح طفيف في الربع الأول من العام مقابل خسارة كبيرة خلال نفس الربع من العام الماضى، بينما عوض سهم داماك العقارية خسائره المبكرة التي اقتربت من 6% ليغلق مرتفعا سعره بحوالى 0.4%.

بينما كسب مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.5% ليتوقف عند حوالى 4471 نقطة مع ارتفاع سعر سهم بنك أبوظبي الأول ذي الثقل في البورصة بأكثر من 0.9% وسعد سعر سهم شركة الدار العقارية 1% وسجلت أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي زيادة 5% في ربحها خلال الربع الماضى لتتفوق على توقعات معظم المحللين.

وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 03% ليتجاوز 4781 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.2% ليرتفع إلى 1274 نقطة بينما زاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة ضئيلة بلغت نقطتين فقط ليستقر عند 16986 نقطة بفضل سهم شركة بالم هيلز للتعمير الذى زاد بحوالى 1.3%.

وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة بسيطة بلغت 0.4% لينزل إلى حوالى 8039 نقطة بسبب تراجع سعرى سهمي شرك عمر للتطوير ومجموعة صافولا أكبر شركة منتجات غذائية في المملكة بأكثر من 2.6% و4.1% على الترتيب.

وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.1% ليهبط إلى حوالى 8922 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة صناعات قطر بحوالى 3.2% وهبط أيضا سعر سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 6.3%.