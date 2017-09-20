الأسواق العربية تتكبد خسائر في 5 بورصات ومكاسب للدوحة

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة الكويت ودبى، وصعدت مؤشرات 3 بورصات منها الدوحة التى تواصل مكاسبها للجلسة الثانية مع زيادة مشتريات الصناديق المحلية والدولية بعد فترة طويلة من ضعف الأداء استمرت 11 جلسة متتالية.وذكرت وكالة ر

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة الكويت ودبى، وصعدت مؤشرات 3 بورصات منها الدوحة التى تواصل مكاسبها للجلسة الثانية مع زيادة مشتريات الصناديق المحلية والدولية بعد فترة طويلة من ضعف الأداء استمرت 11 جلسة متتالية.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.25 % ليسجل 13695 نقطة مع صعود 6 أسهم فقط من الأسهم ال 30 المدرجة على قائمته بينما تراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليصل إلى 7319 نقطة.

وخسر مؤشر بورصة الكويت ومؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.6 % لكل منهما لينخفضا إلى 6849 نقطة و3632 نقطة على الترتيب بينما تراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 4455 نقطة.

وصعد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.7 % ليتقدم إلى 8348 نقطة لينهى أمس فترة هبوط استمرت 11 يوما و إن كان المؤشر ما زال منخفضا 18.5 % منذ بداية العام غير أن سعر سهم البنك التجاري قفز بأكثر من 1.57 % وشهد أكبر تحرك بين البنوك يليه سهم بنك الدوحة الذي صعد سعره بحوالى 1.45 % .

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.9 % ليصعد إلى 5042 نقطة ولكن مؤشر بورصة البحرين كسب نسبة أقل بلغت 0.4 % ليستقر عند 1307 نقطة.