الأسواق العالمية تدفع ثمن حرب الجمارك بين الصين وأمريكا

■ تراجع أغلب البورصات.. ومؤشر «شنغهاى» يهوى %3،5 فى 4 أسابيع المال ـ خاص واصلت البورصات العالمية، للأسبوع الثانى، دفع ثمن حرب الرسوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتكبد أغلبها خسائر الأسبوع الماضى، بقيادة البورصتين الأمريكية والصينية، إثر تزايد المخاوف…

■ تراجع أغلب البورصات.. ومؤشر «شنغهاى» يهوى %3،5 فى 4 أسابيع

المال ـ خاص

واصلت البورصات العالمية، للأسبوع الثانى، دفع ثمن حرب الرسوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتكبد أغلبها خسائر الأسبوع الماضى، بقيادة البورصتين الأمريكية والصينية، إثر تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم، بعدما أطلق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أحدث تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية.

وقالت وكالة «بلومبرج» إن «ترامب» اقترح وضع قائمة أخرى من واردات أمريكية من الصين تصل قيمتها السنوية إلى 100 مليار دولار،، منها سيارات وقطع غيار، ليزيد من التوترات التجارية، مع بكين التى هددت أيضا بمضاعفة رسوم الجمارك على وارداتها من أمريكا لتقفز من 25 إلى %50.

وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية خلال أسبوع، بأكثر من %2.1 لناسداك، ليسجل حوالى 6915 نقطة و%1.4 لستاندرد آند بورز 500 S&P لكبرى الشركات الأمريكية، منخفضا إلى 2604 نقاط، و«داو جونز» للشركات الصناعية بنسبة %0.7 ليرتد إلى 23932 نقطة.

وهبطت الأسهم الأوروبية فى نهاية الأسبوع، بقيادة مؤشر أسهم شركات السيارات، الذى هوى بحوالى %1.7 ولاسيما «الألمانية»، التى تصدر للصين بنحو 7 مليارات دولار من السيارات، وتنتجها فى مصانعها الأمريكية، وأصبحت مُعرضة لجمارك بكين الجديدة.

وتراجع مؤشر شنغهاى المركب لكبرى الشركات الصينية %3.5 خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بسبب عزم «ترامب» فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار، على واردات من الصين، برغم تصريح وزير الخزانة الأمريكى، ستيف منوتشين، بأنه شخصيا ضمن مسئولين أمريكيين على اتصال منتظم مع بكين، مؤكدا استعداد الإدارة الأمريكية للتفاوض.

وهوى مؤشر شركات الشحن اليابانية بأكثر من %3.5، على خلفية النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين، الذى قد يتطور إلى حرب تجارية شاملة، تقلص أنشطة شركات الشحن على مستوى العالم.

وانخفضت أسعار البترول خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من دولارين، ليتراجع سعر برميل خام مزيج برنت إلى حوالى 67 دولارا وبرميل خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولارا، بينما كانت المعادن الثمينة هى الرابحة، ومنها الذهب الذى كسب سعره حوالى %0.7 ليصل إلى أكثر من 1336 دولار للأوقية للعقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو المقبل.

وكان «ترامب» أبدى استعداده للحوار مع نظيره الصينى، مع تصاعد طبول الحرب التجارية، عندما أعلنت حكومة بكين، عزمها فرض جمارك بحعلى 128 منتجاً أمريكياً، ردا على قرار «ترامب» بفرض جمارك تتراوح بين %15 و%25 على أكثر من 1300 من المنتجات الصينية.