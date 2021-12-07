الأسواق الخليجية تصعد الثلاثاء مع انحسار مخاوف «أوميكرون»

حالات أوميكرون في جنوب أفريقيا لم تظهر إلا أعراضًا خفيفة

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء ، على خلفية انحسار مخاوف أوميكرون ، مع تفوق مؤشر دبي في الأداء على المنطقة، وفقا لوكالة رويترز.

انحسار مخاوف أوميكرون

أفاد مسؤول صحي في جنوب إفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن حالات أوميكرون في البلاد لم تظهر إلا أعراضًا خفيفة ، كما قال الدكتور أنتوني فوسي – كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة – لشبكة سي.إن.إن: “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الخطورة”.

صعد المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 1٪ ، مع صعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.3% ، في حين صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية للبتروكيماويات 1.8٪.

وقعت شركة الطاقة العمانية العمانية OQ مذكرة تفاهم أمس الاثنين مع شركة سابك لتطوير مشروع مجمع البتروكيماويات بالدقم في سلطنة عمان.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن الشركات العمانية والسعودية وقعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة 30 مليار دولار.

تم الإعلان عن الاتفاقات وسط زيارة رسمية لولي العهد السعودي ، الذي بدأ جولة خليجية يوم الاثنين قبل قمة خليجية هذا الشهر.

وعلى الجانب الآخر ، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.6% ، بعد يوم من توقيعها صفقة بقيمة 15.5 مليار دولار للتأجير وإعادة التأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها مع كونسورتيوم تقوده شركة بلاك روك للأصول العقارية وشركة حصانة للاستثمار المدعومة من الدولة.

تقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 1.3٪ ، مدعوماً بارتفاع 1.9٪ في شركة إعمار العقارية.

ستواصل أسعار المنازل في دبي ارتفاعها إلى العام المقبل عند ضعف المعدل المتوقع قبل ثلاثة أشهر ، مدفوعا بالطلب من المستثمرين الأجانب وتحسن القدرة على تحمل التكاليف ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لمحللين عقاريين.

وفي أبوظبي ، ارتفع مؤشر بنسبة 0.5٪ ، مسجلاً مستوى قياسيًا مرتفعًا ، مع صعود أكبر بنك في البلاد بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.7٪.

ارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة في طريقه لإنهاء جلستين من الخسائر.