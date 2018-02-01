الأسواق الحرة تستهدف زيادة مبيعاتها بقيمة 30 مليون جنيه

مصطفى طلعت تخطط شركة مصر للأسواق الحرة لافتتاح 3 فروع جديدة بميناء سفاجا البحرى، ومنطقة المعادى، خلال النصف الأول من العام الحالى، بمبيعات إجمالية متوقعة تصل إلى 30 مليون جنيه. ارتفعت مبيعات الشركة إلى 196 مليون جنيه، خلال النصف الأول…



مصطفى طلعت

تخطط شركة مصر للأسواق الحرة لافتتاح 3 فروع جديدة بميناء سفاجا البحرى، ومنطقة المعادى، خلال النصف الأول من العام الحالى، بمبيعات إجمالية متوقعة تصل إلى 30 مليون جنيه.

ارتفعت مبيعات الشركة إلى 196 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 179 مليون جنيه، مبيعات الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة 17 مليون جنيه.

أرجع حامد عبدالوهاب، مستشار العضو المنتدب ومديرعلاقات المستثمرين بالشركة، زيادة الربحية خلال الفترة المذكورة إلى التحسن التدريجى فى نشاط السياحة، ومبيعات رأس السنة، و«البلاك فراى داى»، الذى حقق مبيعات 3 ملايين جنيه.

أشار عبدالوهاب، فى تصريح لـ«المال»، إلى أن الشركة سجلت صافى أرباح من النشاط 61.9 مليون جنيه، مقابل 35.9 مليون جنيه الفترة المماثلة، بزيادة 25 مليون جنيه، رغم تحقيقها لخسائر فروق عملة بقيمة 1.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 42 مليونًا الفترة المماثلة.

أكد أن شركته من المقرر أن تفتتح فرعين بالميناء البحرى بمدينة سفاجاً، خلال أسابيع، بنظام الإيجار وحق الانتفاع، من خلال التعاقد مع هيئة الموانئ البحرية بمبيعات متوقعة تصل إلى 15 مليون جنيه سنوياً، وافتتاح فرع جديد بالمعادى، بمبيعات متوقعة تصل إلى 10 مليون جنيه.

لفت إلى أن الشركة اشترت الفرع الجديد بمنطقة المعادى، بدلاً من الفرع المؤجر بقيمة 5 ملايين جنيه، وجارى استخراج الإجراءات الجمركية، تمهيداً لبدء التشغيل، على أن تصل مبيعاته سنوياً إلى 15 مليون جنيه.

أوضح أن السيولة المتاحة فى البنوك تصل إلى 100 مليون جنيه، نهاية ديسمبر 2017، تستخدم فى الإنفاق على نشاط الشركة، مؤكداً أن شركته تستهدف ضخ استثمارات 10 مليون جنيه حتى نهاية يونيو المقبل، عبارة عن تجهيزات للفروع الجديدة.

أكد أن شركته تخطط لبيع فرع مملوك لها بمدينة الإسكندرية، بمنطقة فلمنج الإسكندرية، لعدم تحقيقه مكاسب مرضية، على أن يستبدل بفرع جديد بنفس المدينة.

أشار إلى أن «مصر للأسواق الحرة» استعدت لاستبقال عودة السياحة الروسية بالمناطق السياحية، وتمتلك الشركة 6 فروع بالغردقة، و3 بمدينة شرم الشيخ، تجهيزها باحتياجات السياح.

لفت إلى أن «مصر للأسواق الحرة» تعمل على تعظيم مواردها الاستثمارية والسيولة المتاحة، إذ دخلت فى شراء أذون خزانة بقيمة 6 ملايين جنيه منذ أسابيع.

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 100 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 93.750 مليون جنيه، موزعا على 93.750 مليون سهم، بقيمة أسمية جنيه للسهم، وتعمل فى مجال استيراد وبيع البضائع الأجنبية والمحلية، بالعملات الأجنبية والمحلية بنظام الأسواق الحرة.