الأسواق الحرة تتنافس على فروع جديدة في برج العرب وأسيوط

هاجر عمران - دعاء محمود:قال رضا متولى، رئيس شركة الأسواق الحرة التابعة للشركة القابضة مصر للطيران، إن شركته تعتزم الدخول فى مزايدة تطرحها للشركة القابضة للمطارات لافتتاح فروع للأسواق الحرة بمطارى برج العرب وأسيوط وذلك خلال شهرين.وأضاف متولى فى تصريحات لـ«المال»، على هامش افتتاح فرع ج

هاجر عمران – دعاء محمود:

قال رضا متولى، رئيس شركة الأسواق الحرة التابعة للشركة القابضة مصر للطيران، إن شركته تعتزم الدخول فى مزايدة تطرحها للشركة القابضة للمطارات لافتتاح فروع للأسواق الحرة بمطارى برج العرب وأسيوط وذلك خلال شهرين.

وأضاف متولى فى تصريحات لـ«المال»، على هامش افتتاح فرع جديد للشركة بمطار القاهرة، مؤخرا أنه من المقرر افتتاح فروع للأسواق الحرة فى صالات الوصول والسفر بمطارى العاصمة الإدارية الجديدة وسفنكس مع بداية تشغيلهما.

وتابع متولى أن مساحة الفرع الواحد تتراوح بين 40 و60 مترًا، موضحًا أن التكاليف لم تحدد بعد لحين معاينة المواقع.

يذكر أن الشركة القابضة لمصر للطيران افتتحت مؤخرًا فرع الأسواق الحرة بصالة الوصول بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولى، وذلك بحضور وزير الطيران شريف فتحى ورئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم وقيادات من وزارة الطيران المدنى.

وأكد رئيس شركة مصر للطيران أن تكلفة افتتاح الفرع الجديد بلغت نحو 30 مليون جنيه، وتصل مساحته إلى 500متر مربع، مضيفًا أن وحدات العرض تم تصنيعها بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة.

فى سياق متصل، لفت متولى إلى أن قرار الشركة القابضة «مصر للطيران» بدمج شركتى الخطوط الجوية والكرنك منذ بداية يوليو الجارى يستهدف تقوية النشاط وتابع: الشركة تولت خدمات البيع على الطائرات بدلاً من شركة الخدمات الجوية وتم الاتفاق مع الأخيرة على استغلال مخازنها والترولات التابعة لها مقابل عائد مادى مناسب لكل رحلة حتى لا تتعرض للخسائر من ترك النشاط.

وأشار إلى أنه قرر زيادة عدد المجموعات السلعية التى تباع على الطائرات مع خفض أسعارها مقارنة بأسعار السلع التى تباع فى الفروع بالمطارات، لافتاً إلى أنه لم تحدد نسبة التخفيض بعد.

وأكد أن الشركة حققت مع نهاية العام المالى والمنتهى فى 30 يونيو الماضى أرباحاً تصل إلى 120 مليون جنيه، مضيفاً أن الشركة تستهدف تحقيق صافى ربح بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2017/2018.

وأكد متولى أن زيادة الأرباح لا علاقة لها بقرار التعويم والذى تم تطبيقه فى شهر نوفمبر الماضى، مضيفاً أن شركته استطاعت تحقيق 40 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضى وذلك قبل قرار التعويم.

