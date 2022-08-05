الأسواق الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من تقرير الوظائف الأمريكية

أغلقت الأسواق الأوروبية منخفضة بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة قوة غير متوقعة في سوق العمل.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا منخفضًا بنسبة 0.8% بعد وقت قصير من صدور بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 2.4% حيث تراجعت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة السلبية.

الأسواق الأوروبية تغلق متراجعة

ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 528 ألفا في يوليو، أعلى بكثير من 258 ألفا التي توقعتها تقديرات داو جونز وتتحدى الإشارات التي تدل على أن الانتعاش الاقتصادي آخذ في التلاشي.

وسيفسر المستثمرون عرض القوة على أنه يزيد من احتمالية أن يتصرف الفدرالي الأميركي بشكل أكثر قوة لخفض التضخم، حيث يتضاءل خطر مثل هذا الإجراء الذي يدفع الاقتصاد إلى الركود.

تم تداول الأسواق بشكل عرضي هذا الأسبوع، حيث تفاعل المستثمرون مع عدد كبير من أرباح الشركات.

وخلال هذا الأسبوع، رفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بينما توقع أن يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى ذروته فوق 13% في أكتوبر وأن يدخل الاقتصاد فترة ركود طويلة في الربع الأخير.