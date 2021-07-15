الأسوأ في المستقبل.. «الصحة العالمية»: احتمالات قوية لظهور سلالات أكثر خطورة من «كورونا»

توقعت لجنة الطوارئ، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن تنتشر المتغيرات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا “سارس كوف 2” في جميع أنحاء العالم، ما قد يجعل من الصعب إيقاف الوباء.

وذكرت “فرانس برس” أن اللجنة حذرت في بيانها، عقب اجتماع أمس الأربعاء، بشأن الوضع الوبائي، من أن “الوباء لم يقترب من نهايته”.

واعترف رئيس لجنة الطوارئ ديدييه حسين، للصحفيين بأن “الاتجاهات الأخيرة مقلقة”.

وقال حسين إنه بعد عام ونصف العام من إعلان منظمة الصحة العالمية لأول مرة ما يسمى بحالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي، أعلى مستوى تأهب لها “ما زلنا نلاحق هذا الفيروس ولا يزال الفيروس يلاحقنا”.

في الوقت الحالي، تهيمن أربعة متغيرات مقلقة للفيروس على الوضع الوبائي العالمي، هي “ألفا” و”بيتا” و”غاما” وأخطرها “دلتا” سريع الانتشار، والذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند.

لكن اللجنة حذرت من أن الأسوأ قد يكون في المستقبل، مشيرة إلى “الاحتمال القوي لظهور وانتشار عالمي لمتغيرات جديدة وربما أكثر خطورة قد يكون من الصعب السيطرة عليها”.

تعلن منظمة الصحة العالمية أن المتغيرات “مثيرة للقلق” عندما يُنظر إليها على أنها إما أكثر قابلية للانتقال أو أكثر فتكا أو لديها القدرة على تجاوز بعض أنواع اللقاحات.