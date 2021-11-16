أسواق عربية

الأسهم في دبي تصعد اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى خلال 4 أعوام

أعلنت "إعمار" عن ربح فصلي صاف بلغ 1.02 مليار درهم
أيمن عزام 6:36 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 6:36 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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أغلقت الأسهم في دبي مرتفعة، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي 4 أعوام، بدعم من أرباح إيجابية من بضع الشركات.

صعود الأسهم في دبي

وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم جلسة التداول في بورصة دبي مرتفعا واحدا بالمئة مدعوما بقفزة 14.8 بالمئة في أسهم سوق دبي المالي الذي واصل الصعود لعاشر جلسة في 12 يوما.

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وصعد سهم “إعمار” العقارية 1.6 بالمئة بعد يوم من قول مؤسس الشركة إنه يعتزم بيع 50 في المئة من منصة (نمشي) للتجارة الالكترونية إلى مستثمرين أجانب ومحليين.

وأعلنت “إعمار” يوم الأحد عن ربح فصلي صاف بلغ 1.02 مليار درهم ارتفاعا من 359 مليون درهم قبل عام.

ومن بين الرابحين الآخرين، قفز سهم “ديار” للتطوير 15 بالمئة وسهم “أملاك” للتمويل 14.8 بالمئة.

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وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8352 نقطة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، 2.8 بالمئة.

وفي البورصة السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم 0.1 بالمئة متضررا من هبوط بنسبة 3.3 بالمئة في أسهم شركة التصنيع الوطنية وانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.1 بالمئة.

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وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.7 بالمئة مواصلا خسائره من الجلسة السابقة.

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بقلم أيمن عزام

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