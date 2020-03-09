الأسهم اليابانية تهوي لأدنى مستوى في 14 شهرا وتسجل أكبر انخفاض يومي خلال 4 أعوام

هبطت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين، لأدنى مستوى في 14 شهرا، فى الوقت الذى تزداد فيه المخاوف من أن يؤثر اتساع نطاق تفشي وباء كورونا المستجد بشدة على النشاط الاقتصادى فى العالم بأسره، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر نيكي القياسى 5.1% مسجلا 19473.07 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 4 يناير2019.

ويمثل الانخفاض أكبر هبوط يومي سجلته الأسهم اليابانية منذ 24 يونيو 2016.

وقال متعاملون ”انتقلت الأسواق إلى مرحلة جديدة“ في إشارة للتطورات الاخيرة التي من بينها إعلان أكثر من ولاية أمريكية حالة الطوارئ.

علاوة على اتساع دائرة انتشار الفيروس فى مناطق جديدة، فضلا عن تهاوي أسعار النفط.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 110 آلاف حول العالم بينما تخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروسي 3800 .

وذلك نتيجة انتشار الوباء في عدد أكبر من البلدان وتسببه في خسائر اقتصادية أشد.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.6 % إلى 1388.97 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر 2016.

وهبطت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 وسجلت أسهم شركات التعدين والمصارف والسمسرة أسوأ أداء.

وهبطت أسهم شركات تكرير النفط وتجارته مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط فيما تخطط السعودية لزيادة الإنتاج بشكل كبير.

وذلك في أعقاب انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك) وروسيا.

وانخفضت أسهم شركتي التكرير الكبيرتين جيه.إكس.تي.جي هولدينجز 8.2 % وإدميتسو كوسان 6.6%.

كذلك هبط سهم ميتسوي آند كو 6.9% وإيتوشو كورب 5.6%.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع انكماش الطلب على النفط

من ناحية أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

وذلك في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020 .

لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميا وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميا في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.

وتابعت الوكالة أنه في حال فشل الحكومات في احتواء تفشي فيروس كورونا فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميا.