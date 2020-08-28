الأسهم اليابانية تهبط بنهاية الأسبوع بسبب استقالة رئيس الوزراء المفاجئة

تراجعت أسعار الأسهم اليابانية لاستقالة شينزو آبى المرتقبة التى فاجأت أعضاء حكومته ولكنه سيبقى حتى يتم اختيار خليفته الشهر المقبل

هبطت أسعار الأسهم اليابانية فى ختام آخر يوم عمل هذا الأسبوع الذى انتهى الجمعة، وتراجع المؤشر نيكي وتوبكس لكبرى الشركات 1.41 % و0.68%، بعد أن أعلن شينزو آبى رئيس وزراء عن عزمه فجأة التقاعد ليخضع للعلاج من مرض قرحة القولون المزمن الذى أرغمه أيضًا فى عام 2007 على التقاعد من نفس المنصب، لينهى الآن أطول فترة رئيس وزراء فى تاريخ حكومة طوكيو، ولكنه سيبقى حتى يتم اختيار خليفته الشهر المقبل.

وانخفضت الأسهم اليابانية ونيكي وتوبكس لأن شينزو آبي سيستقيل ليضع نهاية مفاجئة لحكومة مستقرة ومزيج سياسات من التحفيز النقدي والمالي القوي. استقالة شينزو آبى

وذكرت وكالة رويترز أن آبي، الذي تولى منصبه لمدة 8 سنوات وهي الأطول في اليابان سيستقيل لتدهور حالته الصحية.

وساهم التحفيز المالى والنقدى القوي الذى نفذه آبي وتعاونه الوثيق مع البنك المركزي في تنشيط الأسهم اليابانية طوال السنوات الماضية.

وانتعش المؤشر نيكي القياسي لكبرى الشركات اليابانية فى بورصة طوكيو ليرتفع فى عام 2008 لأعلى مستوى في 27 عاما.

هبوط أسعار الأسهم اليابانية على مؤشر توبكس بسبب استقالة آبى

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بحوالى 0.68 % يوم الجمعة لينزل إلى 1604.87 نقطة بسبب الاستقالة المفاجئة لشينزو آبى

ومع ذلك فقد ارتفعت قيمة التداولات لأعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 2.825 تريليون ين (26.60 مليار دولار).

واشترى المستثمرون أسهم الشركات المالية عقب استراتيجية سياسة طويلة الأجل جديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسماح للتضخم بالارتفاع.

مؤشر نيكي وتوبكس قى بورصة طوكيو

وقفزت أسعار الأسهم اليابانية داي-ايتشي لايف للتأمين 4.4 % و تي اند دي هولدنجز للتأمين أيضا 4.2 % ببورصة طوكيو .

وزادت أسعار أسهم بنوك ميزوهو 1.6 % وسوميتومو ميتسوي تراست 3.2 % ووميتومو ميتسوي فايننشال 2.2%.

وباع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا وأسهم شركات أخرى حققت أداءً قويًا في الفترة الأخيرة لجني الأرباح الناجمة عن ذلك.

ونزل سعر سهم شركتى سوني وسوفت بنك 3.3% لكل منهما وتراجع سهم إم ثري لخدمات الدعم الطبي 5%.

وتراجع سعر سهم شركة طوكيو إلكترون لأدوات صناعة الرقائق 3.5% وانخفض سعر سهم شرق اليابان للسكك الحديدية 2.56%.

وتعرضت معنويات المستثمرين لضغط على الأرجح لأن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أعلن عن استقالته بسبب مخاوفه الصحية.