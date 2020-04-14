بورصة وشركات

الأسهم اليابانية تسجل أعلى مستوى إغلاق خلال 4 أسابيع.. وسوفت بنك يربح 5.2%

قفز المؤشر نيكي 3.1 % عند الإغلاق ليسجل 19638.81 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس المنقضى
أحمد فراج 11:20 ص, الثلاثاء, 14 أبريل 20 11:20 ص, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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صعدت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء بنسبة 3% مسجلة أعلى مستوى إغلاق فيما يزيد عن شهر، بدعم من مكاسب الشركات العاملة فى قطاعات أشباه الموصلات و التجزئة، بحسب وكالة رويترز.

وقفز المؤشر نيكي 3.1 % عند الإغلاق ليسجل 19638.81 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس المنقضى.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2% ليصل إلى 1433.50 نقطة وأنهت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 التعاملات على ارتفاع ما عدا اثنين.

وفي بداية التعامل، صعد المؤشر نيكي القياسي  في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء ، حيث ارتفع 0.56 في % إلى 19150.30 نقطة ن بينما تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 % إلى 1409.99 نقطة.

كما شهد السوق إقبالا على شركات إنتاج معدات أشباه الموصلات بعد مكاسب أمس الاثنين بنسبة 1.4 % لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم سومكو كورب 5.5 % وأدفانتست كورب 6.4 % وطوكيو إلكترون 4 %.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 5.2 % متجاهلا إعلان صدر في وقت سابق بأن صندوق رؤية التابع لها سيُمنى بخسائر 1.8 تريليون ين (16.7 مليار دولار) في السنة المنتهية في مارس.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي الياباني قال فى تصريحات، إن تفشي فيروس كورونا  له تأثير خطير على الاقتصاد الياباني ولا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية غير واضحة.

وأضاف خلال اجتماع مع مديري الفروع الإقليمية للبنك، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) بأن البنك سيتخذ مزيدًا من إجراءات التخفيف بدون تردد إن لزم الأمر، إلى جانب مراقبة التطورات بشأن تفشي الفيروس.

وأوضح أن فيروس كورونا المستجد شكّل عبئًا على اقتصاد اليابان وذلك مع انخفاض الصادرات والإنتاج والإنفاق فضلًا عن قلة عدد السياح في البلاد، مشيرا إلى أن هناك حالة من الغموض الشديد تكتنف التوقعات الاقتصادية لأن موعد القضاء على فيروس كورونا لا يزال غير واضح.

يذكر أن البنك المركزي الياباني قرر الشهر الماضي توسيع نطاق برنامج شراء الأصول الخاص به في محاولة لتحقيق استقرار الأسواق المالية من خلال زيادة شراء صناديق المؤشرات المتداولة بمعدل سنوي بمبلغ قدره 12 تريليون ين (110 مليار دولار).

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ،محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل عام 2014. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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