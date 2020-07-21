الأسهم اليابانية تحافظ على المسار الصعودي بفعل الأجواء الإيجابية لتطوير لقاح «كورونا»

حافظت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، على المسار الصعودى الذى اختارته أمس، وسط توقعات بإحراز تقدم في تطوير لقاح لوباء كورونا الجديد، ما عزز آمال المستثمرين المتعلقة بانتعاش الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وأغلق المؤشر نيكي القياسى متقدما 0.73% ليسجل 22884.22 نقطة، وقاد التقدم قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وصعد 72 سهما على المؤشر نيكي في حين هبط 148 سهما، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36% مسجلا 1582.74 نقطة.

و في بداية التعامل، تقدم المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

حيث ارتفع نيكي 0.32% إلى 22789.38 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس 0.18% إلى 1579.83 نقطة.

وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية سهم دايتشي سانكيو للعقاقير، حيث ارتفع 5.63% يليه سهم زد إنترنت بنسية 5.39% وسومكو كورب بنسبة 4.24%.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر بالنسبة المئوية شركة تايهيو سمنت بنسبة 4.01% تلتها نيبون ستيل بنسبة 3.33% وإيسوزو موتور بنسبة 3.13%.

من ناحية أخرى، قال باحث أمس الإثنين إن التقديرات الأولية التي تشير إلى إنتاج مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تطوره شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بحلول سبتمبر، قد تكون أقل من التوقعات بناء على سرعة إتمام إجراء تجارب المراحل النهائية.

وقال الباحث أدريان هيل من جامعة أوكسفورد ”ربما يتم تصنيع مليون جرعة بحلول سبتمبر: يبدو هذا تقديرا متواضعا جدا بالنظر إلى النطاق الذي تتم به الأمور“ في إشارة لطاقة التصنيع لأسترا زينيكا.

وأوضح قائلا ”بالتأكيد سيكون هناك مليون جرحة في سبتمبر، لكن ما يصعب التنبؤ به أكثر من نطاق التصنيع هو مسار المرض ومتى سيتم وضع حد له“ مضيفا أن من الممكن وجود لقاحات بنهاية العام.

وأظهرت بيانات أمس الإثنين أن اللقاح التجريبي الذي تطوره شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية للوقاية مرض كوفيد-19 كان آمنا وطور استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية لدى متطوعين أصحاء، ورصد أعلى مستوى للاستجابة لدى من تلقوا جرعتين منه.

وحسبما ذكرت النتائج التي نشرت في مجلة (لانسيت) الطبية، لم يتسبب اللقاح، الذي يحمل اسم (إيه.زد.دي 1222) وطورته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، في حدوث أي أعراض جانبية خطيرة، وحفز استجابة الأجسام المضادة ونظام خلية (تي) المناعي.

وقالت سارة جيلبرت مطورة اللقاح ”لا يزال أمامنا الكثير للقيام به قبل أن نؤكد ما إذا كان اللقاح الذي نطوره سيساعد في التعامل مع جائحة كوفيد-19، لكن هذه النتائج الأولية تحمل بصيصا من الأمل“.

وأضافت ”ما زلنا لا نعرف مدى قوة الاستجابة المناعية التي نحتاج لتحفيزها للحصول على حماية فعالة ضد عدوى مرض (سارس-كوف-2) أو كوفيد-19“.

وقالت جيلبرت إن الباحثين بحاجة لمعرفة المزيد عن مرض كوفيد-19 والاستمرار في إجراء تجارب على مراحل متأخرة من الإصابة به، وهو ما بدأ بالفعل.

وارتفعت أسهم شركة أسترا زينيكا قبل أن تتخلى عن بعض المكاسب، لترتفع التداولات الأخيرة بنسبة 0.4 % أمس الاثنين.

وشركة أسترا زينيكا هي من بين مرشحين رئيسيين لتطوير اللقاح الذي يواجه جائحة أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص، إلى جانب شركات أخرى تجري تجارب على مراحل متوسطة أو متأخرة ومن بينها شركتا (سينوفاك بيوتيك) الصينية و(مودرنا) الأمريكية.