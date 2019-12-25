الأسهم اليابانية تتراجع.. و«نيسان» يهبط لأقل مستوى منذ 8 أعوام

تراجع المؤشر نيكي القياسي 0.2 % ليصل إلى 23782.87 نقطة ، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 %.

هبط مؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية وهو مؤشر رئيسى فى سوق الأسهم اليابانية ، وسط تعاملات متواضعة بسبب عطلة عيد الميلاد يوم الأربعاء، فى الوقت الذى سجل سهم نيسان أدنى مستوى لم يشهده منذ 8 أعوام ، بعدما قرر مسؤول كبير ، مكلف بإدارة جهود تعافى الشركة ، التى تعانى من مشكلات الاستقالة بشكل مفاجئ ، بعد أسابيع من توليه مهام منصبه .

وتراجع مؤشر نيكي القياسى 0.2 % ليصل إلى 23782.87 نقطة ، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 %.

حيث سجل توبكس 1721.42 نقطة. وانخفض 34 سهما مقابل كل عشرة أسهم حققت مكاسب.

وفي بداية التداول ، تراجع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

حيث انخفض نيكى 0.07 % ليصل إلى 23813.59 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 % .

وفى بداية التعامل، سجل مؤشر توبكس 1727.08 نقطة، متراجعا .07 % .

وبينما لا يبعد نيكى عن أعلى مستوى في 14 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي عند 24091 نقطة فإن موجة الصعود التي شهدها قد تلاشت.

وكان نيكى قد صعد بفضل تفاؤل بشأن توقعات اقتصادية عالمية ومفاوضات التجارة الأمريكية الصينية.

ومع ابتعاد عدد كبير من المتعاملين في عطلات ، تراجع المؤشر نيكى لضعف التداولات .

وانخفض سهم نيسان موتور 3.1 % إلى مستوى متدن لم يشهده منذ سبتمبر 2011 .

وذلك بعد إعلان جون سيكي نائب رئيس العمليات والمنافس السابق على منصب الرئيس التنفيذي أنه سيترك وظيفته ليذهب لشركة أخرى.

ويُنظر لقراره كضربة محتملة لمساعى شركة صناعة السيارات لطى صفحة فضيحة طالت رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن وتراجع المبيعات .

نيسان تفوز بجائزتين فى مسابقة سيارات

يذكر أن شركة نيسان اليابانية كانت قد بجائزتين مرموقتين كجزء من مسابقة سيارة اليابان للعام 2019 – 2020.

حيث فازت نيسان دايز الجديدة كليا بجائزة Small Mobility، وحصلت نيسان Skyline مع ProPILOT 2.0 على جائزة أفضل ابتكار.

وقال نائب الرئيس التنفيذى فى نيسان، إن شركته تتشرف لقبول هذه الجوائز التى صوتت عليها لجنة تحكيم سيارة اليابان الموقرة.

وأضاف المسؤول: “لقد حاز نيسان دايز وسكايلاين على استحسان العملاء اليابانيين ، وتثبت هذه الجوائز قوة منتجاتنا وتقنياتنا”.

“سيلهموننا لمضاعفة جهودنا لجذب المزيد من العملاء وتقديم المزيد من المنتجات الرائعة التي يمكن أن تقدمها نيسان ذكاء فقط”.

وأشار إلى أن Nissan Intelligent Mobility تعكس رؤية الشركة لتغيير كيفية تشغيل المركبات وقيادتها وربطها بالمجتمع .