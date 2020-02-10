بورصة وشركات

الأسهم المرتبطة بطرح «إميرالد» الأعلى صعودا بمنتصف تعاملات الاثنين

المصريين للإسكان يصعد 3.13% و أودن 3%
منى عبدالباري 4:24 م, الأثنين, 10 فبراير 20 4:24 م, الأثنين, 10 فبراير 20

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جاءت الأسهم المرتبطة بطرح شركة إميرالد للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية ضمن قائمة الأسهم الـ 5 الأعلى صعودا بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين.

المصريين للإسكان يصعد 3.13% و أودن 3%

وارتفع سهم المصريين للإسكان والتعمير المالكة لـ 50% من أسهم أميرالد بنسبة 3.13% إلى 2.78 جنيه، وسهم أودن للاستثمارات المالية مدير ومروج الطرح بنحو 3% إلى 2.78 جنيه.

12 فبراير بداية الطرح

وكانت “المال” نشرت في عددها أمس موافقة هيئة الرقابة المالية على طرح 28% من أسهم أميرالد للاستثمار العقاري بالبورصة، بواقع 70 مليون سهم، بداية من الأربعاء القادم 12 فبراير الحالى، بسعر 2.89 جنيه للسهم.

وسيتم تقسيم الأسهم إلى 95%  للطرح الخاص بواقع 66.5 مليون سهم بقيمة مستهدفة 192.18 مليون جنيه، و5% للطرح العام المخصص للأفراد لعدد 3.5 مليون سهم بقيمة مستهدفة 10.11 مليون جنيه.

وتتوزع ملكية إميرالد للاستثمار العقارى موزعة مناصفة بين شركة أمواج العقارية، والمصريين للإسكان.

وسيتم عبر الطرح بيع 14% من حصة المساهمين، وستقدم الشركة نموذجاً للطرح القائم على أصول ذات قيمة سوقية تفوق المليار جنيه، تشمل امتلاكها مركزاً تجارى بمنطقة القاهرة الجديدة، وتقدر مساحة أراضيها التجارية بنحو 40 ألف متر.

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بقلم منى عبدالباري

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