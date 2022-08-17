الأسهم المالية تدفع البورصات الأوروبية للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية للجلسة السادسة على التوالي خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء مدعومة بصعود الأسهم المالية مع تركيز المستثمرين على بيانات النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو والمقرر صدورها هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية في بداية التعاملات 0.2%، محلقا قرب أعلى مستوياته في عشرة أسابيع، وسجلت جميع الأسواق الإقليمية مكاسب.

ففي بريطانيا، ارتفع المؤشر “فايننشال تايمز” بنسبة 0.1، وأظهرت الأرقام الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين ارتفع إلى 10.1% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 1982، ودخل خانة العشرات بعد أن بلغ 9.4% في يونيو.

وينصب التركيز حاليا على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، وأرقام التضخم التي ستصدر يوم الخميس.

ومن بين الأسهم، انخفض سهم يونيبر الألمانية 8.8% بعد أن أعلنت شركة المرافق عن خسارة صافية في النصف الأول بلغت 12.3 مليار يورو (12.5 مليار دولار)، فيما يرجع أساسا إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسي.

وارتفعت أسهم شركة سويس لايف، أكبر شركة للتأمين على الحياة في سويسرا، 1.8 في المئة بعد زيادة صافي أرباحها نصف السنوية بنسبة 4%.