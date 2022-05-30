الأسهم الكويتية تواصل رحلة الصعود مع ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الأسواق الآسيوية

واصلت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين ارتفاعها مع تحليق أسعار النفط ووصولها لأعلى مستوى منذ شهرين وكذلك صعود الأسواق الآسيوية، بحسب وكالة رويترز.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 0.63 % ومؤشر السوق الرئيسي خمسين بنسبة 0.11% والمؤشر العام للسوق 0.5%.

واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الإثنين مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسي أم لا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.5 % إلى 119.97 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت لشهر أغسطس آب 69 سنتا أو 0.6 % إلى 116.25 دولار للبرميل.

أسهم بيت التمويل تصعد 1.7 %

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.7 % وبنك الكويت الوطني 0.8 % وبوبيان للبتروكيماويات 3.3%.

كما ارتفعت أسهم أجيليتي 1.2 % وألافكو 7.1 % والمباني 3.1 %.

قيمة التداولات 85 مليون دينار

وبلغت قيمة التداولات 85 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 275.6 مليون سهم.

وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت أمس الأحد على ارتفاع واضح، إذ صعد مؤشر السوق الأول 1.9% والسوق الرئيسي خمسين 1.5% ومؤشر السوق العام 1.8%.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي لـ”رويترز” إن ما حدث اليوم “هو ارتدادة متوقعة لأن المستويات السعرية لكثير من الأسهم وصلت لأسعار مغرية” في الأيام الماضية حيث مني السوق بهبوط لعدة أيام.

محلل: بعض المضاربات الإيجابية أدت إلى تعديل أسعار بعض الأسهم

وأشار الشخص إلى أن بعض المضاربات الإيجابية أدت إلى تعديل أسعار بعض الأسهم، متوقعا أن يواصل السوق ارتفاعه في التداولات الصباحية يوم غد الإثنين، لكنه بعد ذلك سيكون أكثر تأثرا بالأسواق العالمية والخليجية لاسيما السوق السعودية.

وقال إن هذا يعني “أن تداولات ما قبل الساعة العاشرة (بتوقيت الكويت، وهو موعد فتح البورصة السعودية) قد تختلف عن تداولت ما بعدها”.

أسهم بيت التمويل تصعد 2.7% فى ختام تعاملات أمس

وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.7% والبنك الأهلي المتحد البحريني 3% وأجيليتي 2.4%.

كما صعدت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 3.4% والامتياز 4.9% وألافكو 4.8%.

وشهدت بورصة الكويت طفرة لافتة على مستوى أسهم السوق الرئيسي خلال تعاملات شهر أبريل الماضي محققة مكاسب تجاوزت 9%،

تخطى على إثرها مؤشر السوق الذي يضم غالبية الشركات المدرجة بسوق الأسهم الكويتي مستوى 5000 نقطة ليصل إلى 5127 نقطة في آخر جلسة تداول، وهو ما يشير إلى أن البورصة اعتمدت بشكل كبير على تداولات الأسهم المتوسطة والصغيرة خاصة الأقل من 100 فلس.

كما حققت البورصة مكاسب لافتة خلال أبريل، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.7%، ومؤشر السوق العام 7.2%، وأضافت القيمة السوقية قرابة ملياري دينار لتتجاوز 35.6 مليار دينار.