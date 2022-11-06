الأسهم الكويتية تغلق على صعود الأحد بسبب ارتفاع النفط

اختتمت مؤشرات الأسهم الكويتية جلسة تداولات اليوم الأحد على ارتفاع، حيث صعد مؤشر السوق الأول 0.95%، متأثرا بزيادة شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر السوق العام 0.83% والسوق الرئيسية 0.34 % والرئيسية 50 بنسبة 0.55%.

وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بأكثر من 5% عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأمريكية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، بينما كان المستثمرون ينتظرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.96 دولار، أي 5%، إلى 92.61 دولار للبرميل.

وارتفعت أسهم زين 0.2 % وأجيليتي 1.8 % والمتكاملة 2.7 % وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 1.6%.

كما زادت أسهم طيران الجزيرة 2.6 بالمئة والاستثمارات الوطنية 3.9 بالمئة وعقارات الكويت 2.9%.

بينما هبط سهما القرين للبتروكيماويات ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 0.4%.