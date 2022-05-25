الأسهم الكويتية تعوض جزءا من خسائرها وتغلق على ارتفاع.. وبيت التمويل تهبط 0.6 %

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على ارتفاع، معوضة بعضا من الخسائر التي مُنيت بها أمس، بحسب وكالة رويترز.

وأغلق مؤشر السوق الأول اليوم الأربعاء مرتفعا 0.63 % ومؤشر السوق الرئيسي خمسين 1% ومؤشر السوق العام 0.63 %.

أسهم بنك الكويت الوطني تصعد 1.1 %

وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1 % والبنك الأهلي المتحد 3.9 % والمباني 4.2 % ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 3.2 %.

بينما هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 0.6 % وبنك الخليج 1.4 % وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 4%.

قيمة التداولات الإجمالية تسجل 85.7 مليون دينار

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 85.7 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 263.3 مليون سهم.

وتراجعت معظم أسواق الخليج أمس الثلاثاء لتسير على درب الأسهم العالمية بفعل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن السوق السعودية خالفت الاتجاه العام وصعدت.

ارتفاع القيمة السوقية بنحو 15 %

وبالنظر إلى أداء بورصة الكويت منذ مطلع العام الجاري، فإن مؤشرات السوق قد حققت مكاسب لافته، بارتفاع القيمة السوقية بنحو 15 % أي ما يقارب 23.6 مليار دولار ( 7.23 مليار دينار)، بينما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 18.7 %، والسوق الأول بنسبة 21.8 %، فيما رئيسي ورئيسي 50 بنحو 8.6 % و9.3 % على التوالي.

هذه الارتفاعات التي شهدتها بورصة الكويت منذ مطلع العام الجاري تأتي بالتزامن مع ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في خلال عام 2021 إلى 10 مليارات دولار (3 مليارات دينار)، والتي انعكست بدورها على حجم التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات في حينها، والبالغة 4 مليارات دولار (1.2 مليار دينار)، بنسبة نمو 43 % عن عام 2020 أي ما يعادل نسبة توزيعات أرباح نقدية إلى صافي الارباح 38 %.

محللون يتوقعون أن تنعكس ارتفاعات أسعار النفط على حجم سوق المشاريع في الكويت

أما في الأشهر المتبقة من العام الجاري، فيتوقع المحللون أن تنعكس ارتفاعات أسعار النفط على حجم سوق المشاريع في الكويت، والذي يلعب دوراً أساسيا في نمو أرباح أغلب الشركات المدرجة مما يؤثر على حجم التداولات في السوق .

فحتى نهاية الربع الأول كان حجم الإنفاق على هذا السوق متواضعاً، إذ شهدت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت والتابعة لها خلال فترة الربع الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 11 %، وذلك مقارنة مع ذات الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود نحو 1.8 مليار دولار ( 555 مليون دينار)، فيما بلغت في فترة المقارنة نحو ملياري دولار (622 مليون دينار).