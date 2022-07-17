الأسهم الكويتية تصعد في ختام تداولات الأحد

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت خلال جلسة تداولات اليوم الأحد على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الأول 0.77 % والسوق الرئيسية 50 بواقع 0.63 % والسوق العامة 0.71%، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقال المحلل المالي ميثم الشخص في تصريحات أدلى بها لوكالة “رويترز” إن ارتفاعات اليوم هي “ارتدادة فنية بالدرجة الأولى” بسبب ارتفاع الأسواق العالمية، لاسيما أن السوق الكويتية تراجعت في جلسة الخميس الماضي.”

وقال الشخص: “الأوضاع العامة اليوم كانت إيجابية” مع زيادة التكهنات بتعيين رئيس وزراء جديد في الكويت، معتبرا أن هذا الأمر سيشيع حالة من التفاؤل في السوق.

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالته واستقالة الحكومة في الخامس من أبريل لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولم يتم تسمية رئيس الوزراء التالي حتى الآن رغم قبول الاستقالة في العاشر من مايو الماضي.

وقال الشخص إن السوق تنتظر أيضا الإعلان عن نتائج الشركات في الربع الثاني من العام، لاسيما أن بعض الشركات والبنوك تعتزم توزيع أرباح فصلية هذا العام.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.2 % والبنك الأهلي المتحد البحريني 0.7 % وبنك بوبيان 2.7 % ومجموعة الصناعات الوطنية 2.8 % وزين للاتصالات المتنقلة 0.7%.

وفي المقابل، هبطت أسهم بنك الكويت الوطني 0.2 % وميزان 1.2 % وشركة البورصة 1% ومجموعة مشاريع الكويت القابضة وطيران الجزيرة 0.7 %.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 33 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 134.5 مليون سهم.