الأسهم الكويتية تتبنى الاتجاه الصعودي.. و«الصناعات الوطنية» يرتفع 3.4%

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع واضح، إذ صعد مؤشر السوق الأول 1.9% والسوق الرئيسي خمسين 1.5% ومؤشر السوق العام 1.8%، بحسب وكالة رويترز.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي لـ”رويترز” إن ما حدث اليوم “هو ارتدادة متوقعة لأن المستويات السعرية لكثير من الأسهم وصلت لأسعار مغرية” في الأيام الماضية حيث مني السوق بهبوط لعدة أيام.

محلل: بعض المضاربات الإيجابية أدت إلى تعديل أسعار بعض الأسهم

وأشار الشخص إلى أن بعض المضاربات الإيجابية أدت إلى تعديل أسعار بعض الأسهم، متوقعا أن يواصل السوق ارتفاعه في التداولات الصباحية يوم غد الإثنين، لكنه بعد ذلك سيكون أكثر تأثرا بالأسواق العالمية والخليجية لاسيما السوق السعودية.

وقال إن هذا يعني “أن تداولات ما قبل الساعة العاشرة (بتوقيت الكويت، وهو موعد فتح البورصة السعودية) قد تختلف عن تداولت ما بعدها”.

وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.7% والبنك الأهلي المتحد البحريني 3% وأجيليتي 2.4%.

كما صعدت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 3.4% والامتياز 4.9% وألافكو 4.8%.

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع الخميس

وأغلقت بورصة الكويت يوم الخميس تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 47.12 نقطة، ليبلغ مستوى 7583.72 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.63%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 263.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 18355 صفقة نقدية، بقيمة 85.7 مليون دينار كويتي.

مؤشر السوق الرئيسي يصعد 35.29 نقطة الخميس

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35.29 نقطة، ليبلغ مستوى 5925.04 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.60% ، عبر تداول 139.2 مليون سهم من خلال 6553 صفقة نقدية بقيمة 17.3 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 52.7 نقطة، ليبلغ مستوى 8393.87، بنسبة ارتفاع بلغت 0.63% ، عبر تداول 124 مليون سهم من خلال تنفيذ 11802 صفقة نقدية بقيمة 68.4 مليون دينار.

بورصة الكويت تشهد طفرة لافتة على مستوى أسهم السوق الرئيسي خلال أبريل

شهدت بورصة الكويت طفرة لافتة على مستوى أسهم السوق الرئيسي خلال تعاملات شهر أبريل الماضي محققة مكاسب تجاوزت 9%،

تخطى على إثرها مؤشر السوق الذي يضم غالبية الشركات المدرجة بسوق الأسهم الكويتي مستوى 5000 نقطة ليصل إلى 5127 نقطة في آخر جلسة تداول، وهو ما يشير إلى أن البورصة اعتمدت بشكل كبير على تداولات الأسهم المتوسطة والصغيرة خاصة الأقل من 100 فلس.

كما حققت البورصة مكاسب لافتة خلال أبريل، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.7%، ومؤشر السوق العام 7.2%، وأضافت القيمة السوقية قرابة ملياري دينار لتتجاوز 35.6 مليار دينار.

واستقرت قيمة تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية فوق حاجز الملياري دينار، وذلك وفقا لإفصاح البورصة بتاريخ 28 أبريل الماضي، ولايزال يتصدرها بنك الكويت الوطني بقيمة 1.18 مليار دينار.