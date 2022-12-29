الأسهم الكورية الجنوبية تتراجع 25% في 2022 وتسجل أسوأ أداء سنوي في 14 عاما

سجلت مؤشرات الأسهم في كوريا الجنوبية انخفاضًا حادًّا بنسبة حوالي 2% في آخِر جلسة تداول لها في عام 2022، وسجل المؤشر الرئيسي أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008.

وانخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية “كوسبي ‭ ‬44.05 نقطة أو 1.93% إلى 2236.40 نقطة بنهاية الجلسة، مسجلًا أدنى مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر.

وهبط المؤشر كوسبي 24.89% في 2022، وهي أول خسارة سنوية في أربع سنوات.

وقال كيم سوك هوان، المحلل لدى ميراي أسيت لتداول الأوراق المالية: “يعود تراجع السوق، هذا العام، إلى إجراءات البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة”.

وأضاف: “وفي العام المقبل سنجني نتيجة مثل هذه التحركات .. ركود اقتصادي”.

وخسر الوون 6% من قيمته مقابل الدولار، هذا العام، ليواصل الخسائر للعام الثاني على التوالي بعد انخفاضه 8.6% في 2021 وتسجيله أكبر تراجع منذ عام 2008.