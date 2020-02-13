الأسهم القيادية تقلص خسائر مؤشري ستاندر آند بورز 500 وناسداك

طرأت تغيرات طفيفة على مؤشري ستاندر آند بورز 500 وناسداك بدعم من نجاح الأسهم القيادية في تقليص خسائرهما في تداولات الخميس، وذلك رغم استمرار شعور المستثمرين بالقلق بعد تسجيل صعود حاد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

حالات الإصابة بفيروس كورونا

وتراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة بأكثر من 0.5% بعد أن أوردت الصين صعود حالات الوفاة وأصابات جديدة بالآلاف، وذلك بعد استخدامها طريقة تشخيص جديدة في مركز العدوى.

وفي يوم سابق اشترى المستثمرون وسط إشارات على تباطؤ انتشار الفيروس مما دفع المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبلوغ قمم قياسية عند الإغلاق.

وقالت سيما شاه الخبيرة لدى شركة برنسبال جلوبال انفيستورز:” ارتفاع حالات الإصابة المسجلة اليوم هو تغير يحدث لمرة واحدة بفعل الطريقة المستخدمة في الإحصاء ولا يدل على تسارع معدل الإصابة بالفيروس”.

وتابعت:” إذا أدى التغير في الطريقة إلى صعود معدل نمو الحالات المسجلة فإن ثقة السوق ستتدهور حتما”.

وحصلت السوق على بعض الدعم بفعل تصريحات صدرت عن مدير التدابير الطارئة لدى منظمة الصحة العالمية.

وتشير التصريحات إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا ترتفع بشكل دراماتيكي خارج الصين.

وقال مارك هبنستول مدير الأصول الاستثمارية تحت الإدارة لدى شركة بن ميتشول أن أداء الأسهم الأمريكية اتسم بالقوة لأن بنك الاحتياط الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الأخرى تبدو مستعدة لتيسير سياساتها النقدية عند الضرورة.

وفي وقت مبكر من الأسبوع الجاري، شدد جيروم باول رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي على ثقته في الاقتصاد الأمريكية في شهادته أمام الكونجرس، وقال باول إن البنك المركزي يراقب فيروس كورونا والتهديدات الأخرى.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.14% ليصل إلى 29,509.37 نقطة.

ستاندر آند بورز 500 يرتفع

وارتفع مؤشر ستاندرز آند بورز 500 بنسبة 0.02% ليصل إلى 3,380.14 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.05% ليصل إلى 9,730.69 نقطة.

ومن بين القطاعات الـ11 الرئيسية في مؤشر ستاندر آند بورز، قاد قائمة الرابحين قطاع العقارات والمرافق والسلع الاسهلاكية.

وتراجع مؤشر سيسكو سيستمز بنسبة 5% ليسجل أكبر تراجع على المؤشرات الثلاثة، وذلك بعد تسجيل الشركة توقعات متدنية بشأن الإيرادات والأرباح.

وهبط سهم NetApp لتصنيع أجهزة تخزين البيانات بنسبة 10% بعد إيرادها أرباح للربع السنوي الحالي تقل عن التوقعات.

وهبط سهم كرافت هاينز بنسبة 8.6% بعد تسجيل الشركة تقديرات مبيعات فصلية تقل عن التقديرات، وكذلك بعد تخفيضها قيمة بعض أعمالها منها شركة ماكسويل هاوس لإنتاج القهوة بنحو 666 مليون دولار.