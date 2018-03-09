الأسهم القيادية تصعد بالبورصة 6.7% في أسبوع

“القلعة” أنشط 10 شركات بالسوق.. و”إيكمي” في صدارة تنفيذات “النيل”

مصطفى طلعت

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية خلال جلسة تداولات الأسبوع الحالي، وصعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.7% ليصل إلى 16472 نقطة بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية.

وذكر تقرير صادر عن البورصة حصلت “المال” على نسخة منه تصدر الخدمات المالية “القطاعات” من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 385.4 مليون ورقة مالية، بينما تذيل القائمة قطاع البنوك بتداول 15.2 مليون ورقة.

وحقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 940 مليون جنيه بعد استحواذهم على 26.5% بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 7.7 مليون جنيه باستحواذ قدره 24% من التعاملات.

وتراجعت قيم التداولات لتسجل 9 مليارات جنيه هذا الأسبوع، مقابل 9.7 مليار الأسبوع الماضي.

وسجلت بورصة النيل تداولات بقيمة 7.2 مليون جنيه بقيادة شركة الدولية للصناعات الطبية “ايكمي” بتداول 1.1 مليون ورقة مالية.

واحتلت شركة القلعة للاستشارات المالية قائمة أنشط 10 شركات بالسوق من حيث كمية التداول من خلال بيع وشراء 228.1 مليون ورقة مالية.

وقالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي ما زال يستهدف مزيدا من التحرك الإيجابي علي الأجل القصير لاستهداف مستويات المقاومه 17000-17500 نقطة، ونصحت بضرورة الاتزام بإجراءات حماية الأرباح المتمثلة في تخفيض المراكز الشرائية.