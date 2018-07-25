الأسهم القيادية تدفع البورصة لاستعادة الصعود المؤقت

■ «EGX30» ارتفع %1.15جهاد سالماعتبر خبراء التحليل الفنى، صعود البورصة فى جلسة الثلاثاء، بمثابة ارتدادة مؤقتة، بدعم من التحركات الإيجابية على بعض الأسهم، على رأسها البنك التجارى الدولى، ومصر الجديدة للإسكان، وجلوبال تليكوم، وإعمار، إلا أن المسار الهابط لا يزال مرجحًا.نصح المح

■ «EGX30» ارتفع %1.15

جهاد سالم

اعتبر خبراء التحليل الفنى، صعود البورصة فى جلسة الثلاثاء، بمثابة ارتدادة مؤقتة، بدعم من التحركات الإيجابية على بعض الأسهم، على رأسها البنك التجارى الدولى، ومصر الجديدة للإسكان، وجلوبال تليكوم، وإعمار، إلا أن المسار الهابط لا يزال مرجحًا.

نصح المحللون؛ باستغلال أى ارتدادة مؤقتة يشهدها مؤشر السوق الرئيسية EGX30 فى المتاجرة السريعة، وتخفيف المراكز لحين إنهاء المؤشر حركته التصحيحية، التى تتحقق على المدى القصير، بالإغلاق عند أعلى مستوى 16000 نقطة على الأقل.

أنهيEGX30 تعاملات الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة %1.15، مسجلا مستوى 15480 نقطة، وصعد مؤشر EGX70، بنسبة %0.05 ليغلق عند 750 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.63، ليسجل 1929 نقطة.

بلغت إجمالى قيم التداول على الأسهم 759.89 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 8.34 مليار جنيه، ليسجل 872.1 مليار جنيه، مقابل 863.76 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

قال ريمون نبيل، عضوالجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن القوى البيعية لا زالت مسيطرة على أداء المؤشرات، رغم إغلاق EGX30 على صعود خلال تعاملات الثلاثاء.

اعتبر نبيل صعود المؤشر الرئيسى وهميًا، على إثر سيطرة سهم التجارى الدولى على حركة المؤشر، وتمكن السهم من الارتداد من 80 جنيهًا الأسبوع الماضى، لقرب 83.50 جنيه، ما دفع المؤشر للإغلاق على صعود.

شدد نبيل على ضرورة مراقبة سهم البنك التجارى الدولى، الذى من شأنه تحديد اتجاه مؤشر السوق الرئيسية، خلال الفترة الحالية، لا سيما أن السهم اقترب من مستوى 80 جنيهًا أكثر من مرة خلال الجلسات الأخيرة، ما يفتح المجال لكسر المستوى لأسفل، ومن ثم الهبوط مرة أخرى لقرب مستوى 76 ثم 72 جنيهًا، وعلى الصعيد الآخر فإن أول إشارة إيجابية بالسهم هى الإغلاق أعلى مستوى 86.50 جنيه، وبأحجام تداول مرتفقعة حتى ينتهى خطر التصحيح بالسهم.

أشار نبيل إلى أن EGX30 لا يزال يحمل المزيد من الهبوط على المدى المتوسط طالما ظل أسفل مستوى 16000 نقطة، بعد كسر مستوى الدعم 15500 نقطة، الأمر الذى يدفعه لمواصلة الهبوط لمستوى 15100-15000 نقطة، قبل التغير للمسار الهابط، موضحا أن أى ارتدادة صاعدة يشهدها المؤشر تعتبر مؤقتة.

نصح نبيل باستغلال أى ارتداد للمؤشر فى عمليات المتاجرة السريعة، فضلا عن ضرورة تخفيف استخدام الشراء الهامش فى المراكز المفتوحة، لحين عودة القوى الشرائية للسوق بشكل واضح، معتبرا أول إشارة إيجابية لإنهاء التصحيح على المدى القصير هى الإغلاق أعلى مستوى 16000 نقطة على الأقل.

على صعيد تحركات سهم القلعة، قال نبيل إن ثبات السهم أسفل 3.30 جنيه، يزيد من احتمالات هبوطه صوب 2.90 إلى 3 جنيهات، وتظل أول مقاومة فرعية للسهم بالقرب من 3.60 جنيه.

اعتبر محمد رضوان، عضوالجمعية المصرية للمحللين الفنيين، صعود المؤشرالسوق الرئيسية EGX30، الثلاثاء، مدعوما بظهور قوى شرائية على عدد من الاسهم منها مصر الجديدة، والتجارى، وجلوبال، وإعمار، إلا أنها لم تتمكن من دعم المؤشر أمام أول مستوى مقاومة ثانوى قرب 15500 – 15600 نقطة، وعادة القوى البيعية للسيطرة على التحركات مجددا، ما يؤكد الاتجاه الهابط على المدى القصير.

قال رضوان إن EGX30 تمكن من بلوغ مستهدفه الهبوطى الأول خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجارى، ليقترب من مستويات 15250 – 15300 نقطة، مع إظهار العديد من الأسهم المؤثرة بالمؤشر، ثبات نوعى عند تلك المنطقة.

نصح رضوان بانتقاء الأسهم التى يظهر بها قوى شرائية، وما دون ذلك فيتوجب استغلال أى ارتفاعات لتخفيف المراكز والمتاجرة السريعة، وعدم انتظار مستهدفات بعينها، فضلا عن ضرورة التأنى فى اتخاذ القرارات الشرائية.

توقع رضوان اتجاه مؤشر EGX30 نحو تكوين قاع على المدى القصير، معتبرا أول إشارة لإنهاء الهبوط هى اختراق مستوى 16050- 16100 نقطة.

أوضح رضوان أن السوق تمر حاليا بحالة لغط بشأن ما دار بشأن سهم القلعة الفترة المنقضية، ما دفع شريحة كبيرة من المستثمرين بالسهم نحو البيع، لافتا إلى أنه بالنظر للسهم من الناحية الفنية، نجد العديد من علامات ضعف الورقة مع كل قمة تمكنت من الوصول إليها خلال الفترات السابقة.

نصح رضوان المتعاملين على السهم بتخفيف المراكز وإيقاف الخسائر وحماية الأرباح بمجرد كسر مستوى 3.30 جنيه لأسفل، ويكون المستهدف الهبوطى بالقرب من مستوى 2.80 جنيه على المدى القصير.

شهدت البورصة المصرية مساء الثلاثاء، سيطرة شرائية من المصريين، والأجانب، بقيمة 72.23 مليون جنيه، و9.05 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه العرب للبيع بقيمة 81.29 مليون جنيه.

اتجه الأفراد بجميع جنسياتهم للشراء بواقع 60.91 مليون جنيه للمصريين و4.92 مليون جنيه للعرب، وبواقع 1.98 مليون جنيه للأجانب.

سيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية بقيمة 11.31 مليون جنيه، و7.07 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت العربية للبيع بقيمة 86.22 مليون جنيه.