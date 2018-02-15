الأسهم القيادية تدعم صعود البورصة حتى منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط أداء قوي للأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، الذي ارتفع 1%.

وكشفت شاشات التداول، عن صعود المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 1.1% ليسجل 14973 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بحوالي 0.89% ليصل إلى 852 نقطة، و المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بحوالي 0.59% إلى 2036 نقطة.

وتترقب البورصة نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم، الخميس، بشأن أسعار الفائدة، ورجح المحللون أن يتجه المؤشر الرئيسى ليختبر منطقة 15000 نقطة، و مؤشر “الصغيرة والمتوسطة” منطقة 850 نقطة.

جدير بالذكر أن مؤشرات السوق أنهت تعاملات أمس، على صعود جماعي فقد ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.52% عند 14805 نقاط، و مؤشر الصغيرة والمتوسطة 0.86% ليصل إلى 844 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا 0.13% عند 2025 نقطة.