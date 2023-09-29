الأسهم القيادية تتأرجح بين الصعود والتراجع في البورصة المصرية خلال سبتمبر الحالي

تأرجح أداء الأسهم القيادية المتداولة في البورصة المصرية بين الصعود والتراجع، خلال تعاملات شهر سبتمبر الحالى، والذي شهد آخر جلسة تداول له يوم الأربعاء المنقضي، وذلك بقيادة التجاري الدولي.

وصعد سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي egx30 بنسبة 5.2% ووصل 60 جنيها.

كما ارتفع أداء سهم الشرقية للدخان – إيسترن كومباني بنسبة 18.6% وأنهى تعاملات الشهر عند 24 جنيها، وصعد مجموعة طلعت مصطفى بواقع 26% عند 13.75 جنيه.

وارتفع أيضًا سهم المصرية للاتصالات بواقع 23.6% ووصل 29.89 جنيه.

وتألق أداء أسهم الأسمدة والبتروكيماويات، إذ صعد سهم سيدي كرير للبتروكيماويات بنحو 9.4% ووصل 27.50 جنيه.

وجاء سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ضمن الشريحة الصاعدة بنسبة 27% ووصل عند 67 جنيها.

وقفز أيضًا أداء مصر لانتاج الأسمدة -موبكو بنحو 53.5% ووصل سعر 367 جنيها، و بنحو 20.7% لصالح سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ووصل 10 جنيهات.

وأيضا ضمن القائمة الصاعدة جاء سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بارتفاع 5.7% عند 18.53 جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 19.5% ووصل 33 جنيها.

وعلى صعيد آخر، فهناك عدة أسهم هيمن على أدائها التراجع فهبط سهم مجموعة إي إف جي القابضة بنحو 7.4% ووصل 14.75 جنيه، وسهم مدينة مصر للإسكان والتعمير بواقع 9.2% عند 3 جنيهات.

وهبط أيضًا أداء فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بواقع 8.5% ووصل 5.17 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 6.8% عند 11.25 جنيه.