بورصة وشركات

الأسهم العقارية تهيمن على 29% من تداولات البورصة المصرية اليوم

بقيمة 477 مليون جنيه
أسماء السيد 4:56 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 4:56 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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هيمنت أسهم القطاع العقاري على حوالي 29% من قيم تداولات البورصة المصرية المسجلة على الأسهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بقيمة 477 مليون جنيه، فيما سجلت تداولات الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه، وجرى التداول على 195 ورقة مالية، صعد من بينهما 82، وتراجع 83 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 651.6 مليار جنيه. وتقاسم بقية القطاعات القيمة المتبقية بنسب متفاوتة، وتعرضت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء، لعمليات جني أرباح محدودة.

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 ورغم ذلك أنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملاته في المنطقة الخضراء بصعود 0.65% عند 10272 نقطة.

فيما هبط “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.56% مسجلًا 2347 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 0.19% عند 3316 نقطة، ونظيره “egx50” بـ0.26% عند 2213 نقطة.

سجلت تداولات الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه، وجرى التداول على 195 ورقة مالية، صعد من بينها 82، وتراجع 83 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 651.6 مليار جنيه.

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بقلم أسماء السيد

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