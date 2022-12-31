الأسهم العالمية تودع تعاملات 2022 مسجلة أسوأ أداء خلال 14 عاما

ودّعت وول ستريت عام 2022 آخر يوم فى تداولات العام في حين يفضل معظم المستثمرين نسيان ما شهدوه بعد تراجع المؤشرات الثلاثة الرئيسية، أمس الجمعة، مسجلة أسوأ عام لها منذ عام 2008 منهية سلسلة انتصارات ومكاسب استمرت 3 سنوات، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وهبط مؤشر داو جونز 73 نقطة أو ما يعادل 0.2% أمس الجمعة، ليسجل تراجعا في عام 2022 بنحو 9%، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% فى نهاية التعاملات، مودعة العام بتراجع بنحو 20%.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% فى ختام تعاملات أمس الجمعة، ليقترب من أدنى مستوى له منذ يوليو 2020. ليترك مؤشر التكنولوجيا الثقيلة هذا العام بتراجع نسبته 33%.

كما أنهت الأسهم الأوروبية آخر تداولاتها للعام 2022 على نحو سيئ، حيث انخفضت بنسبة 11.8%، لتضمن بذلك أسوأ أداء سنوي لها منذ العام 2018.